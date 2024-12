Unterstützung durch Hilfsverein ist ein kleiner Trost zu Weihnachten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Geschenke an Heiligabend, der bunt geschmückte Weihnachtsbaum oder der Kneipenbesuch in der Reutlinger Innenstadt an Heiligmorgen – für viele gehören solche Rituale jedes Jahr ganz selbstverständlich zum Leben dazu. Doch es gibt auch eine andere Seite: Menschen, die an diesen Ritualen keinen Anteil haben, weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Der Verein »GEA-Leser helfen« hat sich zum Ziel gesetzt, dort zu helfen, wo die Not in unserer Nachbarschaft besonders groß ist und staatliche Unterstützung oft nicht greift.

Selbst in dieser kurzen Adventszeit haben sich sowohl die Liste der Spender wie auch der Spendentopf kontinuierlich gefüllt. Vier Tage vor Heilig Abend zeigt das Spendenbarometer bereits über 125.000 Euro an – ein großartiger Zwischenstand, von dem jeder Cent den Bedürftigen zugutekommt. Erfahrungsgemäß gehen auch nach den Feiertagen immer noch Überweisungen ein, sodass das Schlussergebnis üblicherweise erst zu Silvester vorliegt.

Wieder saubere Bettwäsche

Mit dem Geld aus der Weihnachtsaktion unterstützt der Verein »GEA-Leser helfen« das ganze Jahr über bedürftige Menschen im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers, die am Rand des Existenzminimums leben oder in Notlagen geraten sind. Sämtliche Arbeit im Verein wird ehrenamtlich geleistet, die Verwaltungskosten trägt der Verlag. Damit ist garantiert, dass die gesamte Spendensumme direkt bei der festgelegten Zielgruppe ankommt.

Seit Jahren ein Klassiker unter den Anträgen, die »GEA-Leser helfen« erreichen, ist die Frage nach einer Waschmaschine. So wandte sich etwa die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für einen Mann, der dort seit Langem bekannt ist, an den Hilfsverein: »Viele Jahre befand er sich in Wohnungsnot und in einer schwierigen familiären Situation.« Und was der Sozialarbeiterin, die den Antrag schrieb, besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist: »Trotz seiner eigenen Herausforderungen war es ihm stets wichtig, auch anderen zu helfen, die in noch schlechteren Verhältnissen lebten.«

Beruf und Kind

Mittlerweile hat der Mann zwar mithilfe der AWO ein Dach über dem Kopf gefunden. Allerdings hat sich sein Gesundheitszustand in der letzten Zeit erheblich verschlechtert. »Er hat inzwischen Pflegegrad 5, und eine Besserung ist nicht in Sicht«, schreibt die Sozialarbeiterin weiter. Zwar unterstützt ihn sein Sohn, so gut er kann, doch vor allem die Inkontinenz bringt nach wie vor größere Herausforderungen mit sich.

»GEA-Leser helfen« finanzierte für den Mann eine Waschmaschine mit größerer Trommel, die er sich von Grundsicherung und seiner kleinen Rente nicht hätte leisten können. Jetzt können auch Decken und Kissen wieder angemessen gereinigt werden.

Einer alleinerziehenden Mutter griff der Hilfsverein der GEA-Leser bei der Anschaffung eines neuen Herds unter die Arme. Zwar ist die Frau berufstätig, kann jedoch vom Gehalt für ihre Teilzeitstelle selbst mit zusätzlichem Wohngeld finanziell keine großen Sprünge machen. »Die Herausforderung, als alleinerziehende Mutter den Anforderungen ihres Berufes und den Bedürfnissen ihres Kindes gerecht zu werden, stellt für die Frau eine Belastung dar«, schreibt ihre Familienhelferin. »Größere Anschaffungen für ihre kleine Familie kann sie nicht ohne Weiteres von ihrem Gehalt bestreiten.« Als der alte Beistellherd nach zwanzig Jahren seinen Geist aufgab und nicht mehr repariert werden konnte, hätte sie sich ein Ersatzgerät nicht selbst leisten können. Dank »GEA-Leser helfen« ist die Zeit der kalten Speisen jetzt vorbei. (GEA)