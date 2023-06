TSV Betzingen feiert 50-Jähriges mit 24-Stunden- Schwimmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. 50 Jahre Vereinsleben und damit auch 50 Jahre Schwimmsport: Das ist für den TSV Betzingen ein Grund, um mit einer besonderen Aktion zu feiern: Ein 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Betzingen beginnt am Freitag, 16. Juni, 17 Uhr und dauert bis Samstag, 17. Juni, 17 Uhr.

Das 24-Stunden-Schwimmen funktioniert ganz einfach: Wer Lust hat und 50 Meter am Stück schwimmen kann, kann während der 24 Stunden so viel und so oft schwimmen, wie er möchte. Es können beliebig viele Pausen gemacht werden, da alle zurückgelegten Strecken innerhalb der 24 Stunden zu einer Gesamtleistung addiert werden. Es gibt die Möglichkeit, als Einzelperson, Familie, Team, Schulteam oder Firmenteam zu starten. Jede Person schwimmt für sich und kann sich gleichzeitig für eine Teamwertung registrieren. Die geschwommene Einzelleistung fließt zusätzlich in die Teamwertung ein. Auch Schwimmanfänger können mitmachen. Für sie gibt es besondere Teilnahmezeiten (Freitag von 17 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 11 Uhr).

Weitere Infos (Zeitplan, Ablauf, Wertungen, Regeln) finden sich auf der Homepage des TSV Betzingen oder auf der eigens für das 24-Stunden-Schwimmen eingerichteten Homepage: Anmelden kann man sich vorab online oder an der Veranstaltung direkt vor Ort.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Freitag von 17.30 bis 21 Uhr und am Samstag von 11 bis 20 Uhr bewirten die Betzinger Krautskräga. In der restlichen Zeit werden in der Schwimmhalle Snacks angeboten.

Mit der Gründung der Schwimmabteilung am 21. Februar 1973 konnte der TSV Betzingen sein Sportangebot weiter ausbauen. Das Schwimmbad wurde rund ein Jahr später, am 4. Mai 1974, eingeweiht und ist noch heute, nach 50 Jahren, mit seinen vier 25-Meter-Bahnen die Wasser-Heimat der Schwimmabteilung des Vereins.(eg)