Tierheim Reutlingen: Wer hat 30 Kaninchen einfach ausgesetzt?

Diese beiden jungen Tiere wurden an einem Rastplatz an der Straße zwischen Gönningen und Pfullingen gefunden.

REUTLINGEN. Für Tierheim-Leiterin Heidi Renner ist die Sache klar: »Die Tiere sind eindeutig keine Wildkaninchen, also müssen sie ja von irgendeinem Menschen zu diesem Parkplatz gebracht worden sein.« Das Team vom Tierheim vermutet, dass es mindestens 30 Kaninchen waren, die ursprünglich dort umher gehoppelt sind. Insgesamt sind jetzt 15 der kuschligen Tierchen im Tierheim Reutlingen untergekommen.

Was war passiert? Mitte letzter Woche habe die Polizei Pfullingen beim Tierheim angerufen. An eben dieser Stelle seien eine große Anzahl Kaninchen aufgefallen. Einer Finderin, die dort mit dem Auto unterwegs war, habe die Tiere zunächst auf der Fahrbahn gesehen. Als sie angehalten habe, habe sie noch mehr gezählt - etwa 30 bis 40, so Heidi Renner.

Polizei Pfullingen fängt Kaninchen

»Neun von den Kaninchen konnte die Frau selbst einfangen. Diese Tiere hat sie zu uns gebracht«, berichtet die Tierheim-Chefin. Anschließend sei auch die Polizei dort gewesen und habe nochmal fünf Tiere eingesammelt und zum Tierheim gebracht. »Danach sind wir auch dorthin, konnten aber nur noch ein Kaninchen finden. Insgesamt kümmern wir uns gerade also um 15 Tiere. Was aus den anderen geworden ist, wissen wir nicht«, erklärt Heidi Renner. Es sei aber zu befürchten, dass diese wenig Überlebenschancen haben dürften. Schließlich gebe es dort auch Füchse oder Greifvögel, bei denen Kaninchen auf der Speisekarte stünden. Außerdem sei die Straße dort nicht ungefährlich für frei herum hoppelnde Kaninchen.

Die 15 Findelkinder im Tierheim Reutlingen warten jetzt auf neue Besitzer, die sich jederzeit beim Tierheim melden können.

Die Kaninchen haben im Tierheim Reutlingen zwischenzeitlich ein Zuhause gefunden. Sie warten auf neue Besitzer. Foto: Tierheim Reutlingen

Melden sollen sich auch Menschen, die dem Tierheim und der Polizei Pfullingen Hinweise geben können, woher die frei laufenden Kaninchen stammen könnten. Ein Polizeisprecher meinte: »Irgendwoher müssen die ja stammen und irgendwo fehlen jetzt dutzende Kaninchen. Das muss doch auffallen.«

Hinweise nehmen das Polizeirevier Pfullingen unter 07121 - 99180 und das Tierheim Reutlingen unter 07121 - 144806-0 entgegen. (GEA)