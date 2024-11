Tickets zu gewinnen: Welcher GEA-Wunschfilm soll im Reutlinger Planie-Kino laufen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das 70-jährige Bestehen feiert das nun unter dem Namen »Cineplex Planie« bekannte Reutlinger Kino unter anderem mit einem Wunschfilm-Abend am 7. Dezember. GEA-Leser dürfen dazu vorab aus sieben Filmen, von denen jeder für ein Jahrzehnt Kinogeschichte steht, ihren Favoriten wählen. Unter den Anrufern zur Wunschfilm-Abstimmung verlost der GEA 5 mal 2 Karten für die Vorführung am Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, in Kino 7 des Planie-Cineplex. Wenn Sie sich am Wunschfilm-Voting beteiligen möchten, wählen Sie bitte zwischen heute, Montag, 18. November, 7 Uhr, und Mittwoch, 20. November, 24 Uhr, die zum jeweiligen Wunschfilm passende Telefonnummer und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch.

Vorschlag 1: Du sollst mein Glücksstern sein

Für die 1950er-Jahre, in denen das Planie Kino entstanden ist, steht als Wunschfilm-Vorschlag der romantische Musikfilm »Du sollst mein Glückstern sein«. Broadway-Star Gene Kelly sang und steppte sich damit 1952 zusammen mit Debbie Reynolds und Donald O’Connor in die Herzen des Publikums. Die beschwingte Musicalkomödie nennt das Magazin »Cinema« die beste ihrer Art.

Wenn Sie am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr, in Kinosaal 7 des Cineplex-Kinos zum Sektempfang das Hollywood-Musical »Du sollst mein Glücksstern sein« (103 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-01 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 2: Winnetou 1. Teil

Die 1960er-Jahre prägte »Winnetou«. Harald Reinl führte Regie bei dem Western, der 1963 nach dem »Schatz im Silbersee« die Reihe der deutschen Karl-May-Verfilmungen fortsetzte. Winnetou (Pierre Brice) muss als Sohn des Häuptlings der Apachen das Land seines Stammes gegen skrupellose Verbrecher verteidigen. Dabei macht er Bekanntschaft mit Old Shatterhand (Lex Barker).

Wenn Sie diese legendäre Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft (101 Minuten, FSK ab 6) im Kino sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-02 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 3: Der weiße Hai

Das Drama um einen Badeort auf einer Ferieninsel an der US-Ostküste, der von einem menschenfressenden Hai heimgesucht wird, läutete in den 70er-Jahren die Ära des Hollywood-Blockbuster-Kinos ein. »Der weiße Hai« schürte Urängste und spülte fast eine halbe Milliarde Dollar in die Kassen von Universal Pictures.

Wenn Sie am 7. Dezember Steven Spielbergs mit drei Oscars ausgezeichneten Thriller aus dem Jahr 1975 mit Robert Shaw, Roy Scheider und Richard Dreyfuss (124 Minuten, FSK ab 16 Jahre) sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-03 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 4: Zurück in die Zukunft

Der Auftakt zur Science-Fiction-Film-Trilogie »Zurück in die Zukunft« von 1985 prägte das Kino der 80er-Jahre. Robert Zemeckis schickt darin Michael J. Fox als Marty McFly mit Christopher Lloyd als Doc Brown auf Zeitreise.

Wenn Sie die Sci-Fi-Komödie »Zurück in die Zukunft« (116 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-04 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 5: Forrest Gump

Sechs Oscars und drei Golden Globes heimste in den 90er-Jahren »Forrest Gump« ein. Regisseur Robert Zemeckis schuf 1994 die heute als Klassiker geltende schräge Komödie mit Tom Hanks in der Titelrolle, der durch damals topaktuelle computergrafische Methoden in Originalaufnahmen historischer Ereignisse hineingeschnitten wurde.

Wenn Sie die US-amerikanische Tragikomödie (142 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-05 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 6: Harry Potter und der Stein der Weisen

Die 00er-Jahre prägten Harry-Potter-Filme. Den Auftakt machte 2001 »Harry Potter und der Stein der Weisen«. Chris Columbus’ werktreue Verfilmung des Jugendbuchhits war kommerziell extrem erfolgreich.

Wenn Sie den jungen Daniel Radcliffe als Zauberlehrling (152 Minuten, FSK ab 6) wiedersehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-06 (0,50 Euro pro Anruf)

Vorschlag 7: Ziemlich beste Freunde

»Ziemlich beste Freunde« katapultierte 2011 Omar Sy auf den internationalen Kino-Olymp. Er spielt einen unkonventionellem Pflegehelfer, der dem reichen, nach einem Unfall gelähmten Philippe (François Cluzet) neuen Lebensmut gibt.

Wenn Sie die französische Tragikomödie (112 Minuten, FSK ab 6) sehen möchten, wählen Sie die Telefonnummer 01378 78070-07 (0,50 Euro pro Anruf). (GEA)