Stuttgarter Tor in Reutlingen: Nächster Bauabschnitt beginnt

REUTLINGEN. Der nächste Bauabschnitt im Quartier Stuttgarter Tor beginnt: Neben dem Riku-Hotel entsteht ein modernes Büro- und Ärztehaus mit Erdgeschoss und sechs Stockwerken, das insgesamt rund 4.600 Quadratmeter Nutzfläche bietet. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage mit 19 Parkplätzen, fünf weitere Stellplätze gibt es entlang der Burkhardt+Weber-Straße. Andreas Giannaku, Geschäftsführer der Schöller SI Holding, sagt, dass mit dieser Grundsteinlegung der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Quartiers gefeiert werden könne. »Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass wir nachhaltig in unserer Region investieren und damit die Lebensqualität vor Ort für alle Beteiligten steigern«, so Giannaku. Bis Ende 2025 soll der Gebäudekomplex fertig sein.

Schon vor Baubeginn ist die Nachfrage enorm. »Die Flächen in den Obergeschossen sind bereits allesamt vergeben«, verkündet Prokurist Steffen Menacher. Ganz oben zieht die Praxisklinik Dr. Rieth ein, diese ist seit Jahrzehnten in Reutlingen tätig und spezialisiert auf die Fachbereiche für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Drei weitere Obergeschosse werden von der Unternehmensberatung Mauer bezogen. In die übrigen zwei Geschosse zieht das globale multinationale Risikomanagement-, Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen »Willis Towers Watson« ein. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin und Hauptzentrale in London unterhält bereits seit mehreren Jahren zwei Büros in Reutlingen und wird nun mit einem Teil der Mitarbeiter in das Stuttgarter Tor Quartier umziehen. Im Erdgeschoss befindet sich der öffentliche, barrierefreie Zugang zum Gebäude sowie eine Gewerbefläche, die für mehrere Nutzer aufgeteilt werden kann. Diese stehen aktuell noch nicht fest.

Axel Brennecke, Geschäftsführer der Schöller SI Immobilien GmbH, ging auf den klimafreundlichen Gebäudestandard KfW 40 ein, in dem das Nichtwohngebäude errichtet wird. Durch Geothermie werde es mit Wärme und Kühlung versorgt, der Strom für die Wärmepumpen stamme von Photovoltaikmodulen auf der Dachfläche und an der Fassade. Der erste Bauabschnitt in dem neuen, zentral gelegenen Stadtquartier, das namensgebende Stuttgarter Tor, wurde bereits 2019 fertiggestellt. 2021 folgte das Riku-Hotel und nun entsteht der dritte »wegweisende Bauabschnitt«, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Insgesamt sind fünf bis acht Bauvorhaben auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Burkhardt+Weber-Straße und den Bahngleisen anvisiert. (GEA)