Streuobstmarkt und Lucas-Fest in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Pomologe Dr. Eduard Lucas gilt bis als Pionier des deutschen Obstbaus. Deshalb bemüht sich der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Reutlingen darum, sein Erbe zu bewahren. Am Samstag, 14. September, ab 11 Uhr, dreht sich beim Lucas-Fest auf der Pomologie alles um ihn. Neben einem Streuobstmarkt gibt es Aktivitäten zum Thema Streuobst für Klein und Groß sowie einige kulturelle Highlights.

Den Auftakt übernimmt August Kottmann aus Bad Ditzenbach-Gosbach mit einem Impulsreferat zur Wertschöpfung der Streuobstwiesen. Der Referent wurde im Jahr 2022 mit dem Oberdieck-Preis unter anderem wegen der umfangreichen Tätigkeiten zum Erhalt und Weitergabe des Wissens über die Streuobstwiesen und damit zum Erhalt von alten Obstsorten ausgezeichnet. Im Abendprogramm werden Oberbürgermeister Thomas Keck und Staatssekretärin Sabine Kurtz MdL vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erwartet.

Neuer Förderverein

An diesem Abend wird unter dem Motto »Wir gestalten die Zukunft des Eduard Lucas-Hauses und der Streuobstregion« der Förderverein zum Erhalt des Eduard Lucas-Hauses gegründet. Für den humorigen Part wird Friedel Kehrer als Bronnweiler Weib, »Sacha und Sächla zum Lacha und Lächla« zum Gelingen des Abends beitragen.

Informationen zu historischen Obstsorten und Führungen durch das Eduard Lucas-Haus sollen am Festtag die Historie um den in Vergessenheit geratenen deutschen Streuobstfachmann Dr. Eduard Lucas, der vor über 200 Jahre in Reutlingen gelebt hat, in den Mittepunkt stellen. Der bekannte Pomologe hatte damals Menschen aus ganz Europa in Reutlingen zu Gast und zu Streuobst-Fachleuten ausgebildet. 1853 wurde Lucas durch König Wilhelm von Württemberg der Titel Königlicher Garteninspektor verliehen.

Das familienfreudliche Programm beinhaltet eine Streuobstolympiade, ge-meinsames Obst pressen und Mitmachprogramme für Kinder. Ausgebildete Streuobstpädagogen und die Gruppe Zukunftsgeneration Streuobst stehen als Akteure für die Gäste parat. Es gibt Beratung für den Kauf von Obstbäumen und den Schnitt der Bäume, Vorführungen von Sägekunst und Floristik mit Naturmaterialien. Daneben sind Anbieter vor Ort, die Nützliches für die Pflege der Streuobstwiesen anbieten, Produkte, die aus der Ernte der Streuobstbäume im Herbst gewonnen werden, stehen am Lucas-Fest rund um das bewirtete Festzelt an der Reutlinger Alteburgstraße zum Verkauf und zum Probieren. Der Eintritt ist kostenlos. Parkplätze stehen im Parkhaus Pomologie an der Alteburgstraße zur Verfügung. (eg)