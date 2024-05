Sportkreis Reutlingen: Neuer Höchststand an Mitgliedern

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. So viele Mitglieder wie noch nie: Bei der Bestandserhebung 2024 hat der Württembergische Landessportbund (WLSB) ein Plus von fast vier Prozent auf nun rund 2,4 Millionen Mitglieder verzeichnet. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen zeigt die Trendkurve in den aktuell 5.708 Vereinen weiter nach oben. Fast 704.000 Mitglieder bis 18 Jahre zählte der WLSB zum Stichtag 1. Januar und erreicht mit einem Plus von über sechs Prozent den höchsten Stand seit 15 Jahren. Damit hat der WLSB seit dem Corona-Tiefstand Anfang 2021 über 80.000 junge Menschen bis 18 Jahre hinzugewonnen.

»Nach dem kräftigen Plus im Vorjahr haben die Sportvereine in Württemberg nochmals draufgelegt. Dass abermals fast die Hälfte der Neumitgliedschaften Kinder und Jugendliche sind, ist sehr erfreulich«, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle. Dieses Ergebnis zeige, wie attraktiv die Sportvereine für Kinder und Jugendliche gerade nach der Corona-Pandemie seien und dass die zahlreichen Initiativen zur Nachwuchsgewinnung Wirkung zeigten. Allerdings steige mit dem großen Interesse am Sport auch der Bedarf an Trainern und Übungsleitern.

- Kinder und Erwachsene

Zum Teil deutliche Zuwächse sind auch bei den Erwachsenen zu verzeichnen. Bei den 27- bis 45-Jährigen ging es um die sechs Prozent nach oben, während bei den 46- bis 65-Jährigen nur ein Plus von etwa ein Prozent in der Statistik steht.

Die 261 Vereine im Sportkreis Reutlingen haben 2023 2.657 Sportlerinnen und Sportler oder 2,8 Prozent hinzugewonnen – auf jetzt 98.768 Mitglieder. Das Plus beim Nachwuchs ist im Sportkreis vor allem auf den starken Anstieg bei den Kindern im Vor- und Grundschulalter zurückzuführen. Hier wurde ein Zuwachs von 1.155 jungen Mitgliedern erreicht, was 8,6 Prozent entspricht.

Sportkreisvorsitzender Manuel Hailfinger sagt zum Ergebnis der Bestandserhebung 2024: »Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 wurde übertroffen. Damals hatte der Sportkreis 96.424 Mitglieder. Im Jubiläumsjahr 2024 wollen wir die 100.000-Marke knacken.«

In der Rangliste der Sportfachverbände gab es im Vergleich zum Vorjahr unter den Top 5 keine Veränderungen. Die meisten Vereinsmitglieder zählt das Turnen (29.031 /+1.283). Platz zwei belegt der Fußball mit 19.983 Mitgliedern (+471). An dritter Stelle stehen die Bergsportler und Kletterer mit 10.940 Mitgliedern (+339) vor dem Tennis (8.285/+64) sowie Ski und Snowboard (5.569/-109).

- Die größten Sportvereine

Die 15 größten Sportvereine im Sportkreis Reutlingen: DAV-Sektion Reutlingen (10.823), TSG Reutlingen (4.535), VfL Pfullingen (4.107), TSV Betzingen (2.927), TuS Metzingen (2.748), TSV Dettingen/Erms (2.399), TSV Eningen (2.133), TSV Sondelfingen (1.594), TV Neuhausen (1.573), TSV Riederich (1.357), TSV Kleinengstingen (1.277), PSV Reutlingen (1.252), SV Ohmenhausen (1.191), TSV Undingen (1.139), TSG Münsingen (1.115). (eg)