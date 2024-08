Spitzenwerte beim Stadtradeln im Landkreis Reutlingen: Teilnehmer sparen 173 Tonnen CO2 ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Über eine Million Radkilometer und mehr als 5.300 Radlerinnen und Radler – das Stadtradeln im Landkreis Reutlingen ging trotz des wechselhaften Wetters erfolgreich zu Ende. Die Fahrradbegeisterten ersetzen im Aktionszeitraum über 76.600 Fahrten mit dem Rad und sparten somit insgesamt bis zu 173 Tonnen CO 2 ein.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen: »Wir sind begeistert, wie viele Radkilometer im Landkreis Reutlingen beim diesjährigen Stadtradeln zurückgelegt wurden. Die Vorjahresergebnisse konnten in diesem Jahr zwar nicht getoppt werden, jedoch hat uns auch das Wetter nicht immer in die Karten gespielt.« Vom 23. Juni bis 13. Juli hat der Landkreis Reutlingen in Kooperation mit der Initiative RadKultur zum siebten Mal am internationalen Wettbewerb Stadtradeln für mehr Klimaschutz und Radverkehr teilgenommen. Mit dabei waren 19 Kommunen: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hohenstein, Lichtenstein, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pliezhausen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach und Wannweil.

Stadt Reutlingen auf Platz eins

Für knapp die Hälfte der zurückgelegten Kilometer haben die Radelnden aus der Stadt Reutlingen gesorgt. Die Stadt Metzingen belegt mit 118.751 Kilometern den zweiten Platz. Beim Durchschnittswert aller aktiven Radelnden liegt allerdings die Gemeinde St. Johann mit 358 Kilometern pro Person vorne, gefolgt von der Newcomer-Kommune Hohenstein mit 328 Kilometern. Der Landkreis Reutlingen verleiht auch in diesem Jahr wieder Preise. Unter allen Radfahrern fand in diesem Jahr zum ersten Mal eine Verlosung der Preise statt.

Zu gewinnen gab es drei Gutscheine über 50 Euro und fünf Gutscheine über 30 Euro für einen Fahrradhändler der Wahl im Landkreis Reutlingen sowie 30 prak-tische Fahrradsets für unterwegs, bestehend aus einem Erste-Hilfe-Set, einem Fahrradwerkzeug-Set sowie einer Warnweste. Die ausgelosten Teilnehmer werden in den nächsten Tagen per E-Mail kontaktiert.

Radcheck zu gewinnen

In der Kategorie »Schulen« belegen die Freie Evangelische Schule Reutlingen (51.697 Kilometer) und die Werdenberg-schule Trochtelfingen (29.476 Kilometer) die ersten Plätze. Unter allen teilnehmenden Schulen wurden zwei Radchecks verlost. Weiterhin wurden unter allen Schulteams mit mindestens 50 Fahrten 6 mal 80 Euro für die Klassenkasse verlost. Über den Radcheck freuen können sich die Werdenbergschule Trochtelfingen sowie die Gemeinschaftsschule Pliezhausen. Beim Radcheck haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Räder von fachkundigen Mechanikern kostenlos durchchecken zu lassen.

Bei den Teams setzt sich das Podest ohne die Schulen aus dem Team der Firma Wafios (29.055 Kilometer), dem Team des Landratsamtes (20.964 Kilometer) und dem Team Evangelische Kirche & Lebenswert (19.832 Kilometer) zusammen. Die Mitglieder des Teams VelocYraptor radelten mit 1.369 Kilometern pro Person am meisten, gefolgt vom Team Berlin mit 1.310 Kilometern und dem Team Gute-Laune-Fahrer mit 914 Kilometern.

Die Aktion Stadtradeln findet seit 2008 bundesweit statt: Seitdem steigt die Zahl der teilnehmenden Kommunen kontinuierlich an. Waren es 2008 lediglich 28 Gemeinden mit 1,813 Radelnden, traten 15 Jahre später mehr als 1,1 Millionen Menschen aus 2.835 Kommunen in die Pedale. (eg)