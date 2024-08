So beliebt sind die Freibäder in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An heißen Sommertagen locken Freibäder mit einer willkommenen Abkühlung. Zum Glück ist die Auswahl an Freibädern in der Region Neckar-Alb groß. Ob sich ein Besuch in einem Bad wirklich lohnt, wissen natürlich am allerbesten die Besucher selbst. Das Bewertungsportal testberichte.de hat mehr als 800.000 Google-Bewertungen zu insgesamt 1.739 Freibädern in ganz Deutschland ausgewertet. Auf Platz 1 des Beliebtheits-Rankings hat es das kleine Freibad des 5.000-Einwohner Ortes Uchte in Niedersachsen mit durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5) geschafft. Auf dem letzten Platz mit nur 3,3 Punkten ist das Monta Mare in Rheinbach bei Bonn gelandet. Der GEA zeigt, wie die Bäder aus der Region bewertet werden.

8. Platz: Waldfreibad Öschingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,8

Anzahl der Bewertungen: 179

Das Öschinger Waldfreibad gehört zu den beliebtesten in ganz Deutschland! Die Besucher sind begeistert vom »kleinen, aber feinem« Freibad. Vielfach gelobt wird in den Google-Bewertungen die entspannte Atmosphäre, das freundliche Personal, die erschwinglichen Eintrittspreise und die wunderschöne Natur rund um das Bad. Ein Gast geht in seiner Rezension sogar so weit, zu sagen: »Es ist das schönste Waldfreibad in ganz Deutschland.«

131. Platz: Freibad Honau

Bewertungsdurchschnitt: 4,7

Anzahl der Bewertungen: 106

»Kleines schnuckeliges Bad mit fantastischer Aussicht auf das Schloss Lichtenstein.« Nicht wenige halten in den Google-Bewertungen das Freibad in Honau für eines, wenn nicht sogar das Schönste in der Region. Die Badegäste freuen sich in ihren Rezensionen auch oft darüber, dass sie kostenlos Sonnenschirme samt Ständer ausleihen können. Die einzig negative Bewertung der vergangenen zwölf Monate betraf das Personal der Gastronomie.

191. Platz: Waldfreibad Eningen

Bewertungsdurchschnitt: 4,6

Anzahl der Bewertungen: 415

Als ein »Paradies« mitten in der Natur wird das Eninger Waldfreibad in den Google-Bewertungen bezeichnet. Positiv bewerten die Badegäste, dass es sich der Andrang selbst in der Hochsaison so in Grenzen hält, dass man einen entspannten Tag haben kann. Die einzigen negativen Kommentare aus dem vergangenen Jahr betreffen die langen Wartezeiten am Kiosk und die Anzahl der Parkplätze.

196. Platz Höhenfreibad Bad Urach

Bewertungsdurchschnitt: 4,6

Anzahl der Bewertungen: 391

Ein »Geheimtipp für die Sommertage« soll das Höhenfreibad Bad Urach laut einer Google-Rezension eines Badegasts sein. Den vielen positiven Bewertungen nach zu urteilen, ist das auf einem sonnigen Plateau am Tiergartenberg gelegenen Bad alles andere als das. Viele schwärmen von der schönen und sauberen Anlage sowie der Aussicht und dem Blick auf die Burgruine Hohenurach. Größter Kritikpunkt ist die Parkplatzsituation.

402. Platz Freibad Tübingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,5

Anzahl der Bewertungen: 1.320

»Richtig schönes Freibad, mit allem, was man sich wünschen kann«, lautet eine Google-Bewertung über das Tübinger Freibad, das den Tenor in den Kommentaren gut zusammenfasst. Besonders lobenswert finden viele Gäste, dass es kostenlose Parkplätze gibt. Es gibt aber auch Kritik, die vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis des gastronomischen Angebots bemängelt.

513. Platz: Freibad Münsingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,5

Anzahl der Bewertungen: 338

In den Google-Bewertungen loben einige Badegäste, wie schön doch die Umgestaltung des Münsinger Freibads geworden ist. Manche finden jedoch den Eintritt für 5 Euro für einen Erwachsenen etwas teuer. Bei der Gastronomie scheiden sich die Geister: Während ein User die Burger »echt gut« findet, beschwerte sich ein anderer über eine überteuerte Currywurst.

723. Platz: Wellenfreibad Markwasen Reutlingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 1.251

Für seine Ausstattung mit Wellenbecken, Wasserrutschen, Zehn-Meter-Sprungturm, großen Liegewiesen und Spielmöglichkeiten für Kinder geben einige Gäste dem Reutlinger Freibad volle 5 Sterne auf Google. »Was haben die Reutlinger ein Glück«, schreibt eine begeisterte Besucherin aus Nordrhein-Westfalen. Einzelne User beschweren sich jedoch über unfreundliches Personal oder nachlassende Qualität in der Gastronomie.

791. Platz: Freibad Mössingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 492

»Schön« lautet die häufigste Bewertung des Mössinger Freibads in den Google-Rezensionen. »Ideal für Familien mit kleinen Kindern«, ist auch mehrmals zu lesen. Kritik wird daran geübt, dass sportliches Schwimmen an vollen Tagen nur schwer möglich sei.

800. Platz Schönbergbad Pfullingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 459

»Einfach toll« finden viele Pfullinger ihr Schönbergbad - das ist zumindest in den Google-Rezensionen zu entnehmen. Als sauber und gepflegt beschreiben es die meisten. Ein Hauptkritikpunkt, nämlich der Schließtag am Montag, wurde mit Beginn der Sommerferien mit durchgängigen Öffnungszeiten entkräftet. Weiterhin unzufrieden sind manche mit der Qualität des Kiosks.

840. Platz: Freibad Dettingen

Bewertungsdurchschnitt: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 361

»Klein, aber schön«: Für das Dettinger Freibad gibt es überwiegend positive Bewertungen auf Google. Gelobt wird vor allem die angenehme Atmosphäre. Punktabzug gibt es für die Kombination des Schwimmer- und des Nichtschwimmerbereichs, der ein ungestörtes Bahnenschwimmen nicht immer zulasse. Manch schlechte Bewertung widmet sich ausschließlich dem Kiosk, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis bemängelt wird.

935. Platz Freibad Entringen in Ammerbuch

Bewertungsdurchschnitt: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 218

Ein weiterer »Geheimtipp« ist laut Google-Bewertungen das Freibad in Ammerbuch. Zwar werden keine langen Rutschen oder Wasserspiele geboten, dafür warte das kleine Bad mit einer familiären und entspannten Atmosphäre auf. Einziger Kritikpunkt an der aktuellen Saison: Eine Besucherin empfand die Wassertemperatur im Kinderbecken als zu kalt.

1.149 Platz: Freibad Rottenburg

Bewertungsdurchschnitt: 4,3

Anzahl der Bewertungen: 358

Auch wenn das Rottenburger Freibad im Ranking nicht gut abschneidet, gibt es bei den Google-Rezensionen hauptsächlich Lob zu lesen. Für die schönen Pools, den Kinderspielplatz oder die große Liegenfläche mit ausreichend Bäumen. Kritik wird nur von einzelnen geübt: einerseits an einem kalten Kinderplanschbecken, andererseits an der fehlenden Möglichkeit zur Kartenzahlung am Kiosk.

1722. Platz: Freibad Metzingen

Bewertungsdurchschnitt: 3,8

Anzahl der Bewertungen: 186

Nur wenige Freibäder in Deutschland werden auf Google schlechter bewertet als das in Metzingen. Als »sehr in die Jahre gekommen« beschreiben es einige Badegäste. »Das ist doch peinlich für so eine reiche Stadt.« Manch einer kann es kaum erwarten, bis die Bagger für das angekündigte Kombibad rollen. Das Freibad hat aber auch seine Fürsprecher. So sei es meist angenehm ruhig, ideal zum Bahnenschwimmen und die Liegewiese an der Erms sehr schön.

So hat das Vergleichsportal das Ranking erstellt Testberichte.de ist laut eigenen Angaben Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Grundlage der Auswertung des Freibad-Rankings sind laut einer Pressemitteilung Google-Rezensionen zu öffentlich zugänglichen Freibädern in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, sind beide Schwimmbäder auf demselben Rang gelandet.

Die durchschnittliche Bewertung aller Freibäder im Ranking von testbericht.de liegt bei 4,38 Sternen. Das bedeutet, dass Freibäder ab 4,4 Sternen überdurchschnittlich beliebt sind. In der Region Neckar-Alb haben elf Freibäder eine Bewertung von 4,4 oder besser erhalten. Nur zwei Bäder wurden schlechter als der Durchschnitt bewertet. (GEA)