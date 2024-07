Skat-Experten gesucht: Gutscheine für das Pfullinger Jahnhaus zu gewinnen

Der Skatclub Achalm-Buben Reutlingen veranstaltet am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr eine »Street-Skat-Aktion« bei der Bäckerei Berger in der Wilhelmstraße.

REUTLINGEN. Vor 40 Jahren wurde der Skatclub Achalm-Buben Reutlingen gegründet. Den Geburtstag feiert der Verein unter anderem mit einer »Street-Skat-Aktion« am Samstag (zwischen 10 und 12 Uhr) bei der Bäckerei Berger in der Wilhelmstraße. Wie gut kennen Sie sich mit dem Kartenspiel aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein für das Restaurant Jahnhaus in Pfullingen im Wert von 30, 20 und 10 Euro, 4x1 Skat-Seminar plus Jahnhaus-Gutschein im Wert von 5 Euro sowie 3x Achalm-Buben-Sammler-Skatkarten. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. (GEA)