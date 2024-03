Saisonstart im Museum »Im Dorf« in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Die Ausstellungs- und Saisoneröffnung im Museum »Im Dorf« in Betzingen feiern die Aktiven des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 24. März, von 11 bis 18 Uhr mit Leberkäswecken sowie Kaffee und Kuchen und einem kleinen Ostermarkt mit Handarbeiten und Leckereien, die über den Winter in der Lichtstube entstanden sind. Der Museumsbauer-Geselle Tim Zössmayr lässt sich zudem bei der Reparatur alter Werkzeuge über die Schulter schauen. Der Eintritt ist frei. Wer vor der Eröffnung schon mal reinspicken möchte, ist bei der exklusiven Führung mit Friedemann Rupp richtig. Am Samstag, 23. März, gibt es ab 18 Uhr die Möglichkeit, einen Blick ins Museum und auf die Ausstellungen zu werfen: Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Gemeinsam mit den drei Betzinger Narrenvereinen blicken die Aktiven des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Betzingen, in einer Ausstellung zurück auf »44 Jahre Fasnet in Betzingen«. Die Ausstellung mit Bildern aus fünf Jahrzehnten erinnert an die Anfänge der Prunksitzungen genauso wie an legendäre Umzüge – und nebenbei gibt es so manchen närrischen Betzinger zu entdecken.

Verein mit rheinischer Karnevalsprägung

Aus einer Laune heraus gründeten sich damals die Betzinger Krautskräga. Als Karnevalsverein rheinischer Prägung mitten im Schwabenland wurden sie zunächst belächelt. Doch der Erfolg gab ihnen recht. Seit der Gründung der Häsgruppe Mühla-Katza 1998 finden sich Karneval und schwäbisch-alemannische Fasnet unter einem Dach zusammen. Heute sind Prunksitzungen und Kinderfaschingsfeste sowie Tanzgarden und Hästräger nicht mehr aus Betzingen wegzudenken.

Mit den Kräuterhexa und den Echaz-Bära wurden 2010 zwei weitere Betzinger Narrenvereine aus der Taufe gehoben. Seitdem toben nicht nur Mühla-Katza mit Müller und Müllerin, sondern auch Hexa und Gschauderlin sowie Echaz-Bära und Bäratreiber bei Umzügen und anderen Veranstaltungen durch Betzingen und die Region. Die Dauerausstellung im Museum »Im Dorf« zeigt das Leben in Betzingen um 1900, als aus dem Bauerndorf eine Industriegemeinde wurde. Die Aktiven des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Betzingen, veranstalten während der Museumssaison von April bis Oktober mehrere Schautage. Dabei werden alte Handwerkstechniken und landwirtschaftliche Tätigkeiten vorgestellt. Alle Besucher sind zum Mitmachen eingeladen. (eg/GEA)