Saisonal üblicher Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region

KREIS REUTLINGEN. »Die Arbeitslosenzahlen sind in fast allen Kategorien im Vergleich zum Vormonat rückläufig, was der üblichen Entwicklung im Mai entspricht«, fasst Markus Nill, der Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit in Reutlingen, den zurückliegenden Monat auf dem regionalen Arbeitsmarkt zusammen.

»Allerdings: Ohne diesen Saisoneffekt wäre die Arbeitslosigkeit gestiegen«, so Nill weiter, »denn die Arbeitslosenzahlen befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Der Aufschwung ist vergleichsweise gedämpft, der Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle.«

Leidtragende sind dabei unter anderem die jüngeren Bewerberinnen und Bewerber. »Jugendliche haben es mit der aktuell schwachen Konjunktur schwerer, eine Arbeit zu finden«, erläutert Markus Nill.

»Man kann es nicht oft genug betonen: Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nach wie vor der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Und viele Betriebe sind noch auf der Suche nach Auszubildenden für den Herbst. Die Chancen, mit einer Last-Minute-Bewerbung Erfolg zu haben, stehen also auch in diesem Jahr nicht schlecht.«

Stellenmeldungen

624 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im Mai neu gemeldet, das waren 26 Stellenzugänge (beziehungsweise 4,3 Prozent) mehr als noch im April. Insgesamt hatten die Vermittlungsfachkräfte zum Statistik-Zähltag im Mai 3.220 Stellen im Bestand und somit 0,7 Prozent (beziehungsweise 21 Stellenangebote) mehr als im Vormonat.

Entwicklung in den Landkreisen

Im Landkreis Reutlingen waren im Mai insgesamt 6.812 Menschen (-2,5 Prozent gegenüber April 2023) von Arbeitslosigkeit betroffen. 2.571 (-3,8 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.241 (-1,7 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren im Mai 2024 insgesamt 4.186 Menschen arbeitslos gemeldet (-2,2 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Die Arbeitsagentur betreute davon 1.827 (-2,2 Prozent gegenüber Vorjahr) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.359 (-2,1 Prozent gegenüber Vorjahr).

Arbeitsmarkt der Geschäftsstellen

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Mai bei 3,7 Prozent (Vorjahresmonat 3,4 Prozent).

Die Quoten im Einzelnen (Wert aus dem Mai 2023 jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,1 Prozent (3,7 Prozent), Landkreis Tübingen 3,2 Prozent (3,4 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 4,4 Prozent (3,9 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 2,6 Prozent (2,4 Prozent) und Bad Urach 3,3 Prozent (3,6 Prozent). (eg)