Saison der offenen Gärten beginnt in Reutlingen und der Region

REUTLINGEN. So fangen viele gute Gartengeschichten an: »Als wir in dieses Haus einzogen, war das Grundstück komplett verwildert«, erzählt Andrea Burk. Jahrzehntelang hatte sich niemand darum gekümmert. Jede Menge Arbeit also, aber auch jede Menge Chancen für eine echte Gartenenthusiastin. Andrea Burk rodete Massen von Brennnesseln und Brombeeren, legte Beet um Beet an, integrierte alte Mauern in junges Grün. Heute ist das Dickicht von einst ein großer, schöner Garten: Der erste, der in dieser Saison auf Besucher wartet im Rahmen der Aktion »offene Gärten« der Regionalgruppe Reutlingen-Tübingen der Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS).

Andrea Burk ist dort Mitglied, aber auch beruflich tief im Thema drin als Veranstalterin der Messe Garden Life in Reutlingen. Wie ihr eigenes Refugium an der Konrad-Adenauer-Straße 29 in Reutlingen aussieht, kann man am heutigen Samstag von 13 bis 18 Uhr besichtigen.

Andrea Burk hatte keinen »großen Gartenplan« für die Gestaltung des Grundstücks – sie fing einfach an. Ein Großteil des Geländes ist schattig, was sie anfangs nicht sonderlich glücklich machte. Schließlich bevorzugen die meisten üppig blühenden Prachtstauden Plätze an der Sonne.

Inzwischen hat die Hobbygärtnerin aber längst entdeckt, wie viele schöne und robuste Gewächse es gerade für Schattenbereiche gibt. »Ich mag einfach Pflanzen, ich arbeite gern mit ihnen«, sagt Andrea Burk. Viele zieht sie selbst heran in ihren Gewächshäusern. Nicht nur zur Zierde, sondern auch für die Küche: Das Gemüse darf jetzt in neuen Hochbeeten wachsen.

Im Laufe des Sommers öffnen noch weitere attraktive Gärten ihre Pforten. In Grosselfingen hat Sigi Kist mit ihrem Mann Albert einen stolze 5 000 Quadratmeter großen Traumgarten geschaffen, der neben seiner Pflanzen- und Gehölzvielfalt unter anderem auch mit einem großen englischen Glashaus, mehreren Teichen und weiteren Attraktionen aufwartet. Am 18. Juni kann man das alles bewundern.

TERMINE UND ORTE Samstag, 3. Juni: 13 bis 18 Uhr: Garten Andrea Burk, Konrad-Adenauer-Straße 29, Reutlingen Sonntag, 18. Juni: 13 bis 17 Uhr: Garten Sigi und Albert Kist, Hainburgstraße 25, Grosselfingen Sonntag, 2. Juli: jeweils 13 bis 17 Uhr: Garten Iris Braun, Gartenstraße 34, Kusterdingen, und Garten Sonja Lumpp, Lustnauerstraße 10, Kusterdingen Sonntag, 17. September: jeweils 11 bis 17 Uhr: Garten Marianne Gekeler, Elbeweg 9, Römerstein-Böhringen, und Garten Elsbeth Mayer, Amselweg 6, Bad Urach-Wittlingen

Auf welch hohem Niveau etliche Mitglieder der GdS-Regionalgruppe gärtnern, zeigt sich unter anderem daran, dass nicht nur die Anlage der Familie Kist, sondern auch die weiteren privaten Refugien auf der Liste der offenen Gärten schon mehrfach in Fachzeitschriften porträtiert wurden. Das gilt genauso für Iris Brauns meisterhaft gestaltetes, über die Region hinaus bekanntes grünes Paradies in Kusterdingen, das am 2. Juli geöffnet wird. Dort warten beeindruckende Gartenbilder in fein abgestimmten Farbkombinationen.

Ebenfalls in Kusterdingen liegt der rosenbetonte Garten von Sonja Lumpp. Er ist am gleichen Tag zu besichtigen und lädt mit vielen fantasievollen Details, wie einem romantischen Bachlauf, zu Entdeckungen ein.

Ein fulminantes Saisonfinale gibt es am 17. September auf der Alb. Elsbeth Mayer in Bad Urach-Wittlingen und Marianne Gekeler in Römerstein-Böhringen zeigen, wie grandios Gärten im Herbst aussehen können. Dank gekonnter Pflanzenauswahl laufen dort die Sonnen- und Schattenrabatten noch einmal zur Hochform auf. Auch diese beiden traumhaft gestalteten Anlagen sind längst weithin bekannt.

Alle Expertinnen geben ihr Wissen gerne weiter. Garteninteressierte können also nicht nur in Pflanzenbildern schwelgen, sondern sich auch handfeste Tipps fürs eigene Grün abholen. Nicht zuletzt dazu, wie man trotz Klimawandels auch künftig ansprechende Gärten schaffen kann. (eg)

www.staudenfreunde-reutlingen.de