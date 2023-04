Rommelsbacher Wünsche werden wahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Mehr Platz zum Wohnen und Essen – beides davon soll es in Zukunft in Rommelsbach geben. Den Weg dazu ebneten in der jüngsten Sitzung des Rommelsbacher Bezirksgemeinderats jeweils einstimmige Beschlüsse zu den Projekten »Gassenäcker« und Mensa-Erweiterung.

Mensa war viel zu klein

Bisher mussten die Kinder der Grundschule Rommelsbach im Drei-Schicht-Betrieb essen gehen. Mit der geplanten Mensa-Erweiterung wäre damit Schluss. Für die Bezirksgemeinderäte geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, dass trotz finanzieller Schwierigkeiten, der Ausbau nun losgehen kann. Schon nächsten Monat sollen die Bagger zum ersten Erdaushub anrollen. Nach geschätzt einem Jahr Bauzeit können die Kleinen dann endlich wieder gemeinsam speisen. Ein weiterer wichtiger Punkt des Abends war der Bebauungsplan des Baugebietes »Gassenäcker«. In der Vergangenheit nicht ganz unumstritten, gab es nun ein einstimmiges Votum zur Erschließung des Wohngebietes im Anschluss an den Friedhof und die Tegernseestraße. Einige Jahre gingen ins Land, und viele Gutachten waren nötig, um Wohnen im Gebiet »Gassenäcker« auf den Weg zu bringen. Es mussten mehrere Gutachten eingeholt werden, wie etwa zum Lärm, Natur- und Artenschutz. Da im Boden Arsen gefunden wurde, war ein genaueres Bodengutachten erforderlich. Das Ergebnis: keine außergewöhnliche Erhöhung.

Der einstimmige Beschluss für den Bebauungsplan bringt die Gemeinde nun ein Stück näher zum Ziel. Allerdings wurde noch mal explizit die Parkplatzsituation diskutiert. Nicht unerwähnt blieb auch der Wunsch, Naturflächen zu erhalten.

Gaiser sehr zufrieden

Dennoch sei die Freude groß gewesen, so der Eindruck von Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser, denn die Nachfrage nach Wohnraum in Rommelsbach sei groß. Im »Gassenäcker« sollen 56 Wohneinheiten entstehen. Frühester Baubeginn wäre im Jahr 2025. Auch die Bezirksbürgermeisterin zeigte sich sehr glücklich über die Ergebnisse des Abends, da gerade diese beiden Projekte sehr wichtig für die Gemeinde Rommelsbach seien. (boe)