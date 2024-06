Seit 150 Jahren gibt es in Rommelsbach eine Freiwillige Feuerwehr. Das Jubiläum wurde am Freitagabend in der Festhalle gefeiert.

Vor der historischen Feuerspritze (von links): Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser, Frank Wittel (Stellvertretender Feuerwehrkommandant Reutlingen), Helmut Dietrich (Ehrenkommandant Rommelsbach), Oberbürgermeister Thomas Keck, Marcus Wandel (Abteilungskommandant), Jens Weimar (Stellvertretender Abteilungskommandant), Finanzbürgermeister Roland Wintzen, Andreas Frey (Ehrenkommandant) und Stefan Hermann (Kommandant Reutlingen). Foto: Gabriele Böhm Vor der historischen Feuerspritze (von links): Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser, Frank Wittel (Stellvertretender Feuerwehrkommandant Reutlingen), Helmut Dietrich (Ehrenkommandant Rommelsbach), Oberbürgermeister Thomas Keck, Marcus Wandel (Abteilungskommandant), Jens Weimar (Stellvertretender Abteilungskommandant), Finanzbürgermeister Roland Wintzen, Andreas Frey (Ehrenkommandant) und Stefan Hermann (Kommandant Reutlingen). Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.