Reutlinger Wellenfreibad verlängert die Freibadsaison um eine Woche

Das Freibad in Reutlingen hat verlängert Freibadsaison um eine Woche.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufgrund eines unbeständigen und regenreichen Beginns des Sommers 2024 blieben die Besucherzahlen im Juni etwa 34.000 Personen unter denen des Vorjahres, als das Wetter deutlich beständiger war. Die Monate Juli und August konnten jedoch mit hochsommerlichem Wetter und Temperaturen von über 30 Grad wieder für deutlich höhere Besucherzahlen sorgen.

In Anbetracht dieser positiven Entwicklung haben die Stadtwerke Reutlingen entschieden, die Freibadsaison im Wellenfreibad Reutlingen um eine Woche zu verlängern. Anstelle des ursprünglich geplanten Endes am 8. September, wird die Saison nun bis zum 15. September 2024 verlängert. Das Ausbaden mit kostenlosem Eintritt findet daher am Wochenende, 14. und 15. September, statt.

Am Freitag, 20. September, können sich dann auch die Vierbeiner auf ein besonderes Highlight freuen: Ab 14 Uhr findet das beliebte »Hundebaden« statt. Der Eintritt beträgt pro Hund 2 Euro, Begleitpersonen zahlen jeweils 1 Euro. (GEA)