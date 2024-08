Reutlinger Weindorf: Die ersten Lauben stehen schon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Reutlingen rückt bald wieder zusammen und gibt sich ein geselliges Stelldichein in den Lauben rund um die Marienkirche: Am Mittwoch der kommenden Woche, 21. August, beginnt der Reutlinger Herbst. Kalendarisch gesehen ist es zwar noch etwas früh für ein Fest, das den Sommer nebenbei charmant beerdigt, doch so besteht immerhin eine gute Chance, dass das Wetter seinen Teil zur guten Stimmung beiträgt.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, wie beim Spaziergang durch die Innenstadt unschwer am Budenbau zu erkennen ist: Die ersten Lauben stehen schon. Bis zum 7. September dauert das Weindorf. Geöffnet sein wird es am Mittwoch, 21. August, nach der Eröffnung mit dem Duo »Die Jauchzaa« (um 17 Uhr am Weinbrunnen) von 17.30 bis 23 Uhr, ansonsten dienstags bis samstags von 11 bis 23 Uhr. An Sonntagen und Montagen machen die Wirte und Wirtinnen Pause. Die Organisatoren versprechen »über 100 auserlesene Weine«, traditionell schwäbische und andere Schmankerl sowie Livemusik. Die Bewirtung übernehmen die Gutsgaststätte Alteburg, der Forellenhof Rössle, Joli Bar & Events, das Hotel-Restaurant Schwanen, das Café Sommer, das Hotel-Restaurant Stausee und Vohrers Küferzelt. (GEA)