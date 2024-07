Studierende der Hochschule Reutlingen präsentieren in der Modelwelt erstmals ein nachhaltiges Textilmaterial, das in den Labors der Hochschule entstanden ist

Vor der großen Weltpremiere während der Berlin Fashion Week gab es während der Laubholz Tage in Göppingen exklusive Einblicke in die von Studierenden der Texoversum Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen erstellte Kollektion aus WDBSD TX® Fasern. FOTO: ZANDER/NEO.FASHION Vor der großen Weltpremiere während der Berlin Fashion Week gab es während der Laubholz Tage in Göppingen exklusive Einblicke in die von Studierenden der Texoversum Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen erstellte Kollektion aus WDBSD TX® Fasern. FOTO: ZANDER/NEO.FASHION

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.