Reutlinger Malteser waren während der Pandemie gefordert

REUTLINGEN. Während der Corona-Pandemie war auch die ehrenamtliche Ortsgliederung des Malteser Hilfsdienstes in Reutlingen gefordert. Im Dezember 2020 etwa organisierten die Ehrenamtlichen eine Teststation, um allen Familien möglichst unbeschwerte Weihnachtsbesuche zu ermöglichen. Allein am 23. und 24. Dezember 2020 wurden auf dem früheren Bauhaus-Areal über 1 300 Menschen getestet – mehr als 30 Malteser waren im Einsatz. Später unterstützten die Reutlinger Malteser auch Impfaktionen, beispielsweise in Metzingen oder beim »48-Stunden-Impfmarathon« auf der Landesmesse.

Covid-19-Einsatzmedaille

Für ihr Engagement im Kampf gegen die Pandemie wurden nun Michael Eisele, Franziska Neher und Lars Gehlhaar durch den souveränen Malteserorden ausgezeichnet. Christian Melzer, Referent für Verbandsentwicklung bei den Maltesern in Baden-Württemberg, überreichte den drei Geehrten die Covid-19-Einsatzmedaille. »Diese Ehrung hätten noch viel mehr Helfer verdient gehabt, aber der souveräne Malteserorden hat die Anzahl der Medaillen stark limitiert«, erklärte Melzer, der die Wertigkeit der Auszeichnung durch den Orden, der als nicht staatliches Völkerrechtssubjekt anerkannt sei, betonte. »Diese Einsatzmedaille entspricht durchaus Ehrungen auf Bundesebene in Deutschland.«

Hannah Roth, Alexander Thomys, Patrick Ullmann und Jonas Wildgruber erhielten nach bestandenen Lehrgängen ihre Berufung zu Gruppenführern. Die dazugehörige Ausbildung haben die vier Einsatzkräfte absolviert, da die Gliederung künftig neue Aufgaben im Katastrophenschutz im Landkreis Reutlingen übernehmen soll, wofür die Bereitstellung von Führungskräften unerlässlich ist. Alexander Thomys wurde zudem zum Referent für Öffentlichkeitsarbeit berufen. Mit Lea-Joelle Bozkurt, Andreas Böhler und Susanne Spiegel wurden drei neue Mitglieder begrüßt.

Die Ehrenamtlichen treffen sich zu ihren Übungsdiensten alle zwei Wochen donnerstags um 19 Uhr in der Rettungswache in der Mittnachtstraße 13. Interessierte wenden sich per Mail an Melanie Votteler. Die Ortsgliederung übernimmt Sanitätsdienste bei Veranstaltungen und unterstützt den hauptamtlichen Rettungsdienst. (eg)

