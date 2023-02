Reutlinger Hauptbahnhof mit zwei neuen Fahrradboxen ausgestattet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadt Reutlingen ist ab sofort mit zwei Bike-and-Ride-Boxen ausgestattet. Pendler, die mit dem Fahrrad zum Reutlinger Hauptbahnhof fahren wollen, können ihr Rad nun in abschließbaren Boxen unterstellen, wie die Reutlinger Stadtverwaltung mitteilte. Insgesamt gibt es 52 Stellplätze auf dem P+R-Parkplatz in der Bahnhofstraße.

»Abschließbare Fahrradstellplätze haben am Bahnhof noch gefehlt«, sagt Daniel Scheu von der Task Force Radverkehr. Mit der App »BikeandRideBox« oder direkt an den Fahrradboxen können Interessierte sich einen Slot buchen und auch sofort bezahlen. »Vor allem für Tagespendler ist das System perfekt«, sagt Scheu. Das Rad kann entweder in einer Gemeinschaftsbox oder in einer Einzelbox untergestellt werden. Das Besondere: Einzelboxen können über einen längeren Zeitraum reserviert werden.

Preise für die Reutlinger Fahrradboxen Einzelbox: 1,50 Euro pro Tag, 8 Euro pro Woche, 20 Euro pro Monat, 160 Euro im Jahr.

Gemeinschaftsbox: 1 Euro pro Tag, 6 Euro pro Woche, 14 Euro pro Monat.

»Das ist eine wirklich tolle Sache für die Pendler und hat hoffentlich auch positive Auswirkungen auf den Radverkehr in Reutlingen«, sagt Oberbürgermeister Thomas Keck. Gerechnet wird mit einer Vollauslastung der Stellplätze, weitere Boxen rund um den Reutlinger Bahnhof sind in Planung.

Mehr Informationen zu den Boxen gibt es auf www.reutlingen-radelt.de und auf www.bikeandridebox.de. (pm)