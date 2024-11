Reutlinger Benefizaktion »Kunst und gut« in den Startlöchern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Idee ist so einfach wie genial: Kunstwerke aus Nachlässen und privatem Besitz werden am Samstag, 23. und 30. November, jeweils von 10 bis 14 Uhr beim Malerbetrieb Anton Geiselhart in der Marktstraße 195 eingereicht und von einer Jury aus fünf unabhängigen Kunstexperten gesichtet und bewertet. Danach bietet der Lions-Club Neckar-Alb die ausgewählten Werke vom 6. bis 8. Dezember im Spitalhofsaal bei einer dreitägigen Verkaufsausstellung zu einem fairen Preis zum Verkauf an.

Dabei geht eine Hälfte des Erlöses an den Eigentümer des eingereichten Kunstwerks, die andere Hälfte wird für einen guten Zweck gespendet und kommt der Oskar-Kalbfell-Stiftung zugute, die mit dem Geld begabte Kinder aus Reutlinger Familien mit geringem Einkommen unterstützt. Zum Verkauf stehen unter anderem Bilder von Otto Herbert Hajek, HAP Grieshaber, PeBe Paul Bader, Georg Karl Pfahler, Thomas Lenk, Gert Biese, Robert Förch, Heiner Bauschert, Hans Landsaat, Dorothea Rocke und Rudi Weiss. Gerade weil sie einem guten Zweck dient und damit einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, steckt in der vom Lions-Club Neckar-Alb organisierten Verkaufsschau weit mehr als Kunst. (jüsp)