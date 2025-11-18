Rattenbekämpfung startet ab Montag an mehreren Orten in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Spezialfirma wird ab Montag, 24. November im Bereich des Reutlinger Listplatzes und im Bereich des Kaibaches, zwischen Gustav-Schwab-Straße und August-Bebel-Straße, Rattengift auslegen. Durch geeignete Köderboxen ist dafür gesorgt, dass andere Tiere und insbesondere spielende Kinder nicht ohne weiteres an die Köder gelangen können. Dennoch sollten Eltern in diesem Bereich in den nächsten vier Wochen ganz besonders auf ihre Kinder achten. Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde für die Dauer dieser Aktion an der kurzen Leine zu führen. (pm)