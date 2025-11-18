Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Parasiten

Rattenbekämpfung startet ab Montag an mehreren Orten in Reutlingen

Wenn Müll und Speisereste nicht sachgemäß entsorgt werden, fühlen sich die Tiere pudelwohl. FOTO: RADLOFF/DPA
REUTLINGEN. Eine Spezialfirma wird ab Montag, 24. November im Bereich des Reutlinger Listplatzes und im Bereich des Kaibaches, zwischen Gustav-Schwab-Straße und August-Bebel-Straße, Rattengift auslegen. Durch geeignete Köderboxen ist dafür gesorgt, dass andere Tiere und insbesondere spielende Kinder nicht ohne weiteres an die Köder gelangen können. Dennoch sollten Eltern in diesem Bereich in den nächsten vier Wochen ganz besonders auf ihre Kinder achten. Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde für die Dauer dieser Aktion an der kurzen Leine zu führen. (pm)

