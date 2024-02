Rathausstürme: Narren übernehmen Macht in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. ReutlingenJetzt ist es auch amtlich: Die Narren sind an der Macht, haben am Schmotzigen die Amtsstuben in Reutlingen und manchen Stadtteilen gestürmt, die Schlüssel an sich gerissen. Der Landrat, der Erste Bürgermeister von Reutlingen, die Chefs oder Chefinnen und Mitarbeiter in Bezirksämtern machten gute Miene zu manchem Schabernack, ergaben sich in ihr Schicksal, und spielten ihre Rolle teilweise fantasievoll geschminkt und verkleidet perfekt mit.

Rathaus Reutlingen

Am Ende feiern alle gemeinsam: Gedränge im Reutlinger Rathaus. Foto: Frank Pieth Am Ende feiern alle gemeinsam: Gedränge im Reutlinger Rathaus. Foto: Frank Pieth

Am Ende hatten die Narren leichtes Spiel. Dabei sahen die Reutlinger Rathausmitarbeiter recht zum Fürchten aus. Doch der Widerstand von Reutlingens Erstem Bürgermeister Robert Hahn und seinen Rathausmitarbeitern hielt sich sehr in Grenzen. Vielmehr standen der Hexenmeister und seine Mitstreiter um Geisterjäger, Hexen und andere Untote freundlich klatschend Spalier für die Narren. Diese hatten sich zuvor mit Pauken und Trompeten mit einem Mini-Umzug um den Narrenbaum angekündigt. Einige überraschte Passanten tanzten und klatschten fröhlich mit und folgten dem Feiervolk Richtung Rathaus.

Dort forderten Elferrat, Weiße Garde und Prinzengarde des Männervereins gemeinsam mit den Schandele, Prinzessin Kathi I., den Reutlinger Scheulerwald-Deifels-Hexa sowie den Guggenmusikanten Albra-Gugga aus Großengstingen von Hahn mit manch keckem Spruch die Herausgabe des Rathausschlüssels. Mit Hohn und Spott versuchte der Verwaltungsbürgermeister, der den im Urlaub weilenden Oberbürgermeister Thomas Keck vertrat, zunächst die Narren in die Flucht zu schlagen. Doch schnell knickte er ein und lud die feiernde Meute zu Sekt und Fasnetsküchle ins Rathaus ein. Dort feierten Verwaltungsmitarbeiter und Hästräger gemeinsam, unter anderem mit einer nicht enden wollenden Polonaise.

Landratsamt Reutlingen

Der Hippie links ist Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Die Närrin rechts Miriam Rein von den Genkinger Scheiterhau Hexa. Die beiden verstehen sich sichtlich. Foto: Stephan Zenke Der Hippie links ist Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Die Närrin rechts Miriam Rein von den Genkinger Scheiterhau Hexa. Die beiden verstehen sich sichtlich. Foto: Stephan Zenke

Dieser Hippie soll der Landrat sein? Doch, das ist tatsächlich Dr. Ulrich Fiedler, der im Hawai-Hemd mit blonden langen Haaren und Sonnenbrille ganz nach dem Tagesmotto »Back to the 80s« daherkommt. Von so einer merkwürdigen Gestalt haben die anrückenden Narren keinerlei ernsthaften Widerstand bei der Machtübernahme zu erwarten.

Der Landrat ruft zwar »vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid – aber nun könnt ihr wieder nach Hause gehen«, macht aber den Weg durch die massive Holztüre des Landratsamtes frei. Mit Getöse und Gejohle strömen dann die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft sowie die Genkinger Scheiterhau Hexa die Treppe hoch in den großen Sitzungssaal. Dortselbst begrüßt sie im Glanz von Girlanden und Luftballons eine Verwaltung, die sich so richtig närrisch angezogen hat. Rainer Mayer, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistags, kommt mit goldenem Hut und Goldsakko so wohlhabend daher, wie es der Kreis wohl gerne wäre. Pressesprecherin Katja Walter trägt ein ausgeflipptes Stirnband in Pink. Weitere führende Köpfe haben schrille Frisuren oder unglaublich grelle Klamotten an – so farbenfroh kann eine Verwaltung sein, wenn sie mal darf. Fiedler selbst glänzt mit der Beherrschung sämtlicher Narrenrufe der gut gelaunten Gäste. Dann wird zu lockeren Partyspielchen im Stil der Fernsehshows von gestern gebeten: Etwa, wer was mit verbundenen Augen schmeckt.

Die Juniorgarde der Karnevalsgesellschaft tanzt prächtig, die Bärafezzer lassen es hörbar krachen, Emma Wagner und Mara Vennmann bringen ein Trompeten-Ständchen. Die närrische Machtübernahme vollendet Miriam Rein von den Scheiterhau Hexa mit ihrer Rede. Schon vor dem Amt hat sie öffentlich gemacht, um was es ihr geht: »Zarte Bande zum Landrat knüpfen«. Sie meint damit auch die Besetzung seines Arbeitszimmers, hat dabei gewisse Ansprüche: »Den Schreibtisch muss er schon besser aufräumen als letztes Jahr«.

Bezirksamt Ohmenhausen

Übers Fenster stürmen Narren Andrea Fähnles Amtsstube in Ohmenhausen. Foto: Steffen Schanz Übers Fenster stürmen Narren Andrea Fähnles Amtsstube in Ohmenhausen. Foto: Steffen Schanz

Der mit Luftballons und Bändern versperrte Zugang zur Amtsstube von Ohmenhausens Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle, konnte die Bande des Räuberhauptmanns Hannikel und die Mahdichweible nicht aufhalten. Mit einer Leiter kletterten die Halunken und Spukgestalten an der Fassade bis in den zweiten Stock und übers Fenster in den Verwaltungssitz. Die Ortsvorsteherin und ihre Verwaltungsangestellten sowie Werner Koch, Manfred Salzbrunn und Martin Ankele vom Ortschaftsrat stellten sich den Eindringlingen mutig in den Weg. Doch am Ende half alles nichts: Andrea Fähnle gab den Schlüssel ab und musste machtlos zusehen, wie die Narren Schubladen öffneten, Anrufe von perplexen Bürgern entgegennahmen und ihren eigenen Haushaltsplan an die Rathaustür schlugen. Begeisterte Kinder der Waldschule Ohmenhausen und ein paar Bürger tanzten Polonaise im Sitzungssaal, bevor der närrische Trubel bei der Kinderfasnet und später der Hallenfasnet in der Dorfschule weiterging. Die Amtsgeschäfte, versicherte Andrea Fähnle hinter vorgehaltener Hand, werden in den kommenden Tagen trotz der Machtübernahme wieder wie gewohnt fortgeführt.

Fleckenparty Bronnweiler

Friedel Kehrer verteidigt das Bronnweiler Rathaus mit der Gießkanne. Foto: Frank Pieth Friedel Kehrer verteidigt das Bronnweiler Rathaus mit der Gießkanne. Foto: Frank Pieth

Auch in Bronnweiler erwies sich der Widerstand von Dorfchefin Friedel Kehrer-Schreiber und ihren Getreuen als zwecklos: Dort übernahmen die Krum-Hexen am Vormittag das närrische Regiment, nachdem sie zuvor ihre Narrenfahnen gehisst hatten. (GEA)