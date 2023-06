Quiz lösen und Tickets für Reutlinger Dino-Ausstellung gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Heute in einer Woche, am 30. Juni, ist es so weit. Die größte Dinosaurierausstellung Deutschlands kommt nach Reutlingen auf den Festplatz Bösmannsäcker. Dort hat man die Chance, vielen verschiedenen Dinosauriern zu begegnen, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben und allerlei Wissenswertes über die Urgiganten zu lernen. Wer das Quiz löst, hat die Chance auf Eintrittskarten für die Dinosaurierausstellung. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)