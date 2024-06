Public Viewing in Reutlingen: Fans im Freudentaumel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dürfen wir das nächste Sommermärchen erwarten? Nach dem erfolgreichen Start der deutschen Elf ins Turnier ist das zumindest nicht ganz unwahrscheinlich. 5:1 war der erfolgreiche Endstand und das anfangs noch eher verhaltene Rudelschauen in der Reutlinger Innenstadt wurde mehr und mehr zu einem begeisterten gemeinsamen Fußballerlebnis. In etlichen Kneipen in der Stadt waren Fernseher eingeschaltet oder sogar Leinwände aufgebaut. Auf dem Marktplatz beschallten Großbildfernseher die Zuschauer aus mehreren Richtungen, am Stattstrand ließen sich Fußballfans in den Strandliegen nieder, in der Oberen Wässere waren Garnituren aufgebaut.

Zunächst waren es, besonders in der Innenstadt nicht gar so viele Besucher, besonders die Trikot- und Fähnchenträger in der Minderheit, die Stimmung war eher noch skeptisch und zurückhaltend. Aber je länger das Spiel ging, umso mehr Zuschauer gesellten sich dazu, bejubelten die Tore der deutschen Mannschaft und feierten den vielversprechenden Auftakt - inklusive Autokorso nach Abpfiff. In der kommenden Woche soll dann auch das Wetter mitspielen, der Sommer hat sich angekündigt und wird für milde Sommerabende sorgen.

Weiter geht es mit dem nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch, 19. Juni, ab 18 Uhr: Der Gegner heißt Ungarn und die Spiele werden erneut in vielen Kneipen und Locations in der Stadt übertragen. Wenn die Nationalmannschaft weiter so gut spielt, lohnt sich ein Besuch der Fußballabende in der Stadt. (awe)

