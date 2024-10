Polizei gelingt in Reutlingen Schlag gegen Hehlerbande

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem Großaufgebot von Polizei und Zoll ist am Mittwochmorgen ein Schlag gegen eine organisierte Diebes- und Hehlerbande aus Georgien gelungen. Mutmaßlicher Hauptsitz der Bande: Ein unscheinbares und verfallen wirkendes Gebäude in der Eberhardstraße in Reutlingen, gegenüber von der Stadthalle. Polizisten mit Sturmhauben, Polizeihunde, Kastenwägen mit bayrischem Kennzeichen und eine ganze Menge Polizeifahrzeuge: Wer am Mittwochmorgen den AOK-Knoten entlangfährt, der kann es nicht übersehen. Hier ist seit 8 Uhr ein großer Polizeieinsatz im Gang. Rund 200 Polizisten und rund 60 Kräfte des Zolls sind vor Ort. Durch die schiere Masse und die Maskierung der Einsatzkräfte wirkt das Geschehen martialisch. Viele Fußgänger bleiben überrascht stehen, Autos fahren langsamer, Gruppen beobachten das Geschehen aus der Ferne, manche filmen mit ihren Handys. Der Einsatz läuft jedoch ohne Zwischenfälle ab.

Ermittlungen begannen im Jahr 2022

Zwei Männer, gegen die Haftbefehle vorliegen, werden gegen 9.30 Uhr von maskierten Einsatzkräften aus dem Innenhof herausgeführt und in einen Kastenwagen gebracht. Einer von ihnen ist der Hauptbeschuldigte im ganzen Verfahren: Ein 54-jähriger Georgier, offizieller Subunternehmer der georgischen Post. Das teilt Ludwig Waldinger, Pressesprecher des Landeskriminalamts (LKA) Bayern mit. Damit ist der Mann für den Paketversand von Deutschland nach Georgien und die Auslieferung von in Georgien aufgegebenen Pakete in Deutschland zuständig. Dieses Gewerbe nutzte er offenbar, um Diebesgut außer Landes zu schmuggeln.

Die Ermittlungen begannen bereits im Februar 2022, teil das LKA Bayern mit. Damals ermittelte noch die Kriminalpolizei Deggendorf gegen georgisch-stämmige Personen wegen Verdacht auf schweren Bandendiebstahl. Schnell wurde klar: Hier handelt es sich um keine lokal begrenzt agierende Gruppe. Die Bande war offenbar in ganz Deutschland aktiv. Das LKA Bayern übernahm die Ermittlungen, die Ermittlungsgruppe wurde – wie passend – »Hermes« getauft.

Bande war offenbar in ganz Deutschland aktiv

Mittlerweile ist klar: Georgische Diebe haben wohl in ganz Deutschland Fahrräder, Kleidung, Alkohol, Parfüm und andere Kosmetik- und Elektroartikel geklaut. Diese Waren wurden per Sprinter nach Reutlingen transportiert, berichtet LKA-Sprecher Waldinger. Und von dort dann in einen Lkw verladen, der das Diebesgut – zusammen mit legalen Paketen – nach Georgien brachte.

Immer mittwochs war wohl »Sammeltag«, dann rückten die Sprinter in Reutlingen an. Und an genau so einem Mittwoch griffen Polizei und Zoll dann zu. Auch in Stuttgart, Hamburg und Berlin fand gleichzeitig eine Durchsuchung statt. Alle zwölf Beschuldigten sind georgische Staatsbürger. Damit trat dann auch der Zoll auf den Plan, denn es handelt sich zudem um Schwarzarbeit. (GEA)

Weitere Infos folgen in Kürze