PlayFountain: So kann man sich auf dem Reutlinger Marktplatz erfrischen

REUTLINGEN. Sich mal so richtig nassmachen lassen, das geht ab sofort bis zum 30. Juli mit dem musikalischen Wasserspiel auf dem Reutlinger Marktplatz. »PlayFountain« nennt sich das ebenso tönende wie erfrischende Ding, das aus 1.041 Wasserdüsen zu allerlei Klängen nur so übersprudelt. Ringsherum stehen Liegestühle, auf denen wohl insbesondere Mütter und Väter Platz nehmen werden. Denn das Betreten des Wasserspieles ist ausdrücklich erwünscht – womit vergnügt spielende Kinder garantiert sind. Demnächst wird dann auch der Citybeach an der Marienkirche eröffnet, bei dem es eher um gepflegtes Ausruhen unter Palmen gehen soll. Die beiden coolen Attraktionen werden durch das Bundesprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« gefördert.

Vor der Wasserfontäne stehen die Leute, die sie nach Reutlingen geholt haben oder toll finden (von links): Anna Bierig vom Stadtmarketing, Oliver Hohenadl von RTAktiv, OB Thomas Keck sowie die Eventmanagerinnen Hannah Leukert und Yasmin-Miriam Maier. Foto: Stephan Zenke Vor der Wasserfontäne stehen die Leute, die sie nach Reutlingen geholt haben oder toll finden (von links): Anna Bierig vom Stadtmarketing, Oliver Hohenadl von RTAktiv, OB Thomas Keck sowie die Eventmanagerinnen Hannah Leukert und Yasmin-Miriam Maier. Foto: Stephan Zenke

»Mit den Sommer-Highlights 2024 möchten wir ein noch intensiveres und attraktiveres Innenstadt-Erlebnis bieten, das sowohl Einheimische als auch Touristen begeistert«, sagt Anna Bierig als Geschäftsführerin der Stadtmarketing-Gesellschaft StaRT. Auch Oberbürgermeister Thomas Keck zeigt sich begeistert vom Wasserspiel in Sichtweite des Rathauses. »Wir erleben hohe und immer höhere Temperaturen in der Stadt«, das erfordere abkühlende Gegenmaßnahmen, sagt das Stadtüberhaupt. Zu betonen sei, dass die Marktbeschicker »alle einverstanden sind«. Während der Wochenmärkte wird die aus den Niederlanden kommende Anlage Ruhe geben. Ansonsten ist sie täglich fast rund um die Uhr in Betrieb. Gegen Abend untermalen spezielle Lichteffekte die Fontänen.

Wasser wird aufbereitet

Gut zu wissen noch, dass die 30.000 Liter Wasser im Tank der nassen Attraktion ebenso gründlich aufbereitet werden wie das Wasser im Freibadbecken. Der Citybeach wird am kommenden Samstag, 29. Juni, aufgebaut, und bleibt dann bis zum 3. August ein Ruhepunkt: Vor der Marienkirche lässt sich in einer Strandlandschaft entspannen. Feiner Sand unter den Füßen, gemütliche Liegestühle, schattenspendende Sonnenschirme und Palmen schaffen Urlaubsgefühl. (GEA)