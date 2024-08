Pfarrteam für Altenburg, Oferdingen und Rommelsbach wieder komplett

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG. Die evangelischen Kirchengemeinden Altenburg, Oferdingen und Rommelsbach wollen 2025 zu einer Gemeinde fusionieren. Schon nach den Sommerferien beginnt Bettina Reiser-Krukenberg ihre Arbeit auf der Pfarrstelle Altenburg. Damit ist das Pfarrteam der drei Gemeinden wieder komplett.

Jürgen Grotzke, gewählter Vorsitzender des Altenburger Kirchengemeinderats, ist froh, dass alles gut ineinander greift, denn zunächst war vieles ungewiss. Seit Herbst 2022 gab es Gespräche zwischen den sieben evangelischen Kirchengemeinden in den nördlichen Stadtteilen und Wannweil über eine engere Zusammenarbeit. Seit einem Jahr war die Altenburger Pfarrstelle unbesetzt. Und seit Herbst 2023 war klar, dass es mit dem Pfarrplan 2030 der Landeskirche die halbe Pfarrstelle in Altenburg nicht mehr geben wird.

Erfahrung mit Teamarbeit

Die bange Frage war daher: Wer wird sich in dieser Situation kurzfristig bewerben? Ohne rasche Stellenbesetzung wäre die halbe Pfarrstelle schon jetzt weggefallen. Bettina Reiser-Krukenberg hat sich beworben und wurde gewählt – kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Ihre Pensionsperspektive und die Stellenbefristung passten zusammen. Sie hat Teamerfahrung aus Holzgerlingen, wo sie die vergangenen zwanzig Jahre Gemeindepfarrerin war, und sie kennt den Reutlinger Bezirk, denn sie war einst Vikarin in Wannweil. Danach kam sie auf ihre erste Pfarrstelle nach Dettenhausen. Dort sind ihre beiden Kinder aufgewachsen und dort wird sie mit ihrem Mann auch wohnen bleiben. Aus den Gesprächen der sieben Kirchengemeinden über die Zusammenarbeit sind die Gemeinden Rommelsbach, Oferdingen und Altenburg als »fusionswillig« hervorgegangen. Sie haben eine Strukturgruppe gebildet, die die Fusion vorbereitet hat. An ihrer Klausurtagung hat Reiser-Krukenberg im Juni bereits teilgenommen und so viele Verantwortliche aus allen drei Gemeinden bereits kennengelernt. »Das war alles sehr konstruktiv«, so ihr Eindruck.

Aufgabenverteilung klären

Mit ihrer Kollegin Beate Ellenberger aus Rommelsbach und Jonathan Hörger-Jebe, der die Oferdinger Pfarrstelle innehat, wird Bettina Reiser-Krukenberg in der fusionierten Gemeinde ein Pfarrteam bilden. Details zu ihrer Aufgabenverteilung müssen die drei in den nächsten Monaten klären. Andere Fragen, wie zum Beispiel die Gebäudenutzung, wird die Strukturgruppe oder der Kirchengemeinderat der neuen Gemeinde beraten.

Oferdingen und Altenburg haben bereits ihren Konfirmandenunterricht und den Sonntagsgottesdienst zusammengelegt, der wechselweise in der Oferdinger Clemens- und der Altenburger Nikolauskirche stattfindet. (eg)