Pendler in der Region müssen am Mittwoch mit Zug-Ausfällen rechnen

TÜBINGEN. Eine dicke Eisschicht und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt haben am Dienstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Tübingen - Bad Urach sowie auf der Strecke Tübingen - Herrenberg für Zugausfälle gesorgt. Eis hatte Schäden an Triebwagen verursacht, sagte ein Bahn-Sprecher dem GEA.

»Die Loks sind planmäßig am Montagabend auf dem Betriebsgelände in Tübingen abgestellt worden und sollten morgens ihre Fahrten beginnen«, erklärte der Sprecher. »Nach und nach haben unsere jedoch Techniker festgestellt, dass viele der Fahrzeuge aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht mehr starten können.«

Um das Problem zu lösen, habe die Bahn alle defekten Loks zur Wartung nach Ulm geschleppt. Ob die Züge am Mittwoch wieder einsatzbereit sind, konnte die Deutsche Bahn am Dienstagnachmittag noch nicht mit Gewissheit sagen. Pendler sollten deshalb auch am Mittwoch auf Verspätungen und Zugausfälle vorbereitet sein. (GEA)