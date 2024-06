Parken in Reutlingen: Zweite Stunde in den städtischen Tiefgaragen ab sofort kostenlos

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 16 Maßnahmen zur Belebung der Reutlinger Innenstadt hatte die Stadtverwaltung unlängst der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine weitere davon wurde jetzt umgesetzt. Für die zweite Stunde Parken in den Tiefgaragen Rathaus, Tübinger Tor und Stadthalle fällt tagsüber keine Gebühr mehr an, teilte die Stadtverwaltung mit. Im Geldbeutel macht sich die Ersparnis mit bis zu 1,40 Euro in der Tiefgarage Stadthalle und bis zu 1,80 Euro in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor bemerkbar.

Unternehmen müssen die Parkenden dafür nichts: Die zweite Stunde wird automatisch von der Gesamtgebühr abgezogen. Bislang belaufen sich die Parkgebühren in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor auf 90 Cent je angefangene 30 Minuten, in der Tiefgarage Stadthalle auf 70 Cent je angefangene 30 Minuten. Ab 19.30 bis 2.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gilt in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor ein Nachttarif in Höhe von 2 Euro, in der Tiefgarage Stadthalle liegt der Nachttarif montags bis samstags der Zeit von 19 bis 2.30 Uhr bei 3 Euro.

Die Gratisstunde beim Parken ermöglicht es Innenstadtbesuchern ihren Einkaufsbummel entspannter zu gestalten und sich danach noch einen Einkehrschwung in die vielfältigen Restaurants und Bars im Herzen der Stadt zu gönnen, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Weitere Maßnahmen folgen demnächst

"Reutlingens Innenstadt hat in vieler Hinsicht einiges zu bieten, betonte Oberbürgermeister Thomas Keck bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets zur Belebung der Innenstadt, "die Stadtverwaltung arbeitet auf Hochtouren daran, diese Vorzüge nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen". Ebenfalls aus diesem Paket bereits umgesetzt sind der Blumenschmuck, die verstärkten Anstrengungen zur Sicherheit und Sauberkeit sowie die vorgezogene Wasserspiel-Saison. Weitere Maßnahmen folgen demnächst. (pm)