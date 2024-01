Osiander Reutlingen gibt Untergeschoss auf, bleibt aber in der Wilhelmstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit Wochen kursieren in Reutlingen Gerüchte, die Buchhandlung Osiander wolle die Räume in der Wilhelmstraße 64 aufgeben. Nun ist klar: Die Buchhandlung bleibt an ihrem Standort, gibt aber die Räume im Untergeschoss auf. Das bestätigte Heinrich Riethmüller von Osiander bei der Vernissage der Kieler Künstlerin Ute Diez in der Galerie im Gewölbe. Den Mietvertrag für die untere Etage habe man nicht verlängert, sagte Riethmüller. Ab März gehöre das Untergeschoss nicht mehr zu Osiander.

Der Verzicht auf die untere Etage hat Riethmüller zufolge wirtschaftliche Gründe. Gemessen an den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sei die Fläche, die Osiander in der Reutlinger Innenstadt bespiele, selbst ohne das Untergeschoss noch sehr groß. In Zukunft wolle man nur noch das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss für die Präsentation der Waren nutzen. Die Verkleinerung wolle man gleichzeitig dafür verwenden, mehr Übersichtlichkeit in die Präsentation der Warengruppen zu bringen, so Riethmüller.

Der Rückzug aus dem Untergeschoss bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Galerie im Gewölbe, die dort seit 2010 residiert. Osiander-Mitarbeiterin Ingrid Haap hatte als Kuratorin zwei Kellergewölbe dort mit Arbeiten vorwiegend regionaler Künstler bespielt. Dass die am Donnerstag gestartete Ausstellung von Ute Diez die letzte sein wird, stand allerdings bereits vorher fest. Kuratorin Ingrid Haap hatte angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen aufzuhören. (GEA)