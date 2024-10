Noch viele offene Ausbildungsstellen in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Die Arbeitslosenzahlen im Agenturbezirk Reutlingen sind im Oktober erneut leicht zurückgegangen. 11.675 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, das waren 17 Personen weniger als im September. Die Arbeitslosenquote in der Region ist damit auf 3,9 Prozent gesunken. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote im Oktober wie schon im Vormonat bei 4,3 Prozent. Der Rückgang um 17 Personen resultiert ausschließlich aus den gesunkenen Arbeitslosenzahlen in der Grundsicherung (SGB II).

Erfreulich: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im Agenturbezirk Reutlingen sowohl zum Vormonat als auch zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen, nämlich um exakt 1.101 Personen auf jetzt 212.268. »Unsere Region liegt hier gemeinsam mit zwei anderen Agenturen über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg und trägt so zum Beschäftigungsaufbau im Ländle bei«, so Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen, erfreut.

»Vor allem im Kreis Tübingen hat die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im April deutlich zugelegt, knapp 80 Prozent der neu integrierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (869 von 1.101) sind dem Kreis Tübingen zuzurechnen.«

Weniger Jugendliche arbeitslos

Nach dem Beginn des Ausbildungsjahres ist im Oktober auch die Jugendarbeitslosigkeit in der Region leicht gesunken. Bei jungen Menschen zwischen 15 und unter 25 Jahren liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk jetzt bei 2,9 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Und auch, wenn die meisten Ausbildungen bereits im September begonnen haben, gibt es nach wie vor viele offene Ausbildungsstellen, ein Einstieg in eine Ausbildung ist auch jetzt noch möglich.

695 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im Oktober neu gemeldet, gegenüber September ist das ein Plus von 150 Stellen beziehungsweise 27,5 Prozent. Insgesamt hatten die Vermittlungsfachkräfte zum Statistikzähltag im Oktober 3.336 Stellenangebote im Bestand und somit 14,5 Prozent (566 Stellenangebote) weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vormonat ist der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen nahezu gleich geblieben (im September waren es 3.354 Stellenangebote, also 18 mehr als im Oktober).

Arbeitslosenzahlen steigen

Im Landkreis Reutlingen waren im Oktober insgesamt 7.317 Menschen (plus 13,1 Prozent gegenüber Vorjahr) arbeitslos gemeldet, davon 2.924 (plus 20,6 Prozent) waren bei der Agentur für Arbeit und 4.393 (plus 8,6 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren vorigen Monat insgesamt 4.358 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr). Die Arbeitsagentur betreute davon 2.020 (plus 15,8 Prozent) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.338 (minus 3,1 Prozent).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Oktober bei 3,9 Prozent (Vorjahr 3,6 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Wert aus Oktober 2023 in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,4 Prozent (3,9 Prozent), Landkreis Tübingen 3,4 Prozent (3,2 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 4,7 Prozent (4,1 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 2,8 Prozent (2,6 Prozent) und Bad Urach 3,7 Prozent (3,8 Prozent). (a)