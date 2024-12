Neuer Standort, neues Konzept, alles prima beim Betzinger Weihnachtsmarkt

Schön, warm, gemütlich - der neue Betzinger Weihnachtsmarkt bei und in der Zehntscheuer kam gut an.

REUTLINGEN-BETZINGEN. Im vergangenen Jahr waren es gerade mal acht Stände, die sich beim Betzinger Weihnachtsmarkt an der Kirche aneinanderreihten. »Es wurden immer weniger Standbetreiber«, sagte Friedemann Rupp am Samstag am neuen Standort des Markts bei und in der Zehntscheuer. Das Betzinger Vereinskartell hatte beraten, dass der Markt an der Kirche so keine Zukunft habe, wie der Bezirksbürgermeister ausführte.

Natürlich regnete es am Samstag auch in Betzingen, aber: Die Stimmung war dennoch prima. Die Zahl der Stände ist auf 27 gestiegen – ein deutlicher Beweis für das richtige Konzept. Zumal in der warmem Zehntscheuer zehn Stände ihren Platz fanden und der Aufwand dort gering war: »Die haben einen Tisch gekriegt und konnten sich dann ausbreiten«, so Rupp.

Viel Schönes, Filigranes, Gestricktes, Gebasteltes gab es an den Ständen des Betzinger Weihnachtsmarkts. Natürlich aber auch viel Leckeres, flüssig oder in fester Form zum Verspeisen. Besonderer Einfallsreichtum war an den Getränkeständen erkennbar – von Glühbier über fünf verschiedene Punschsorten bis zu fast schon gewöhnlichem Glühwein war alles zu finden. Also alles besser als in den vergangenen Jahren? Naja. Der Regen halt.

»Am alten Standort hatten viele gesagt, der Markt dort sei heimelig, andere meinten, das sei eine Druckete«, so Rupp. Bei der Zehntscheuer gebe es nun keine zwei Ebenen mehr, keine Probleme mit Toiletten, alles sei barrierefrei – und sogar die Nachbarn hätten sich gefreut über den Weihnachtsmarkt direkt vor der Nase.