Neuer Reutlinger Kreishandwerksmeister: Steffen Mohl folgt Dieter Laible

KREIS REUTLINGEN. Der Eninger Fliesenlegermeister Steffen Mohl folgt dem Reutlinger Friseurmeister Dieter Laible als Kreishandwerksmeister der Reutlinger Kreishandwerkerschaft. Bei der offiziellen Verabschiedung und Amtseinführung in der Reutlinger Kreishandwerkerschaft zollten die Redner dem scheidenden Kreishandwerksmeister Dieter Laible viel Lob und Anerkennung. Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten beeindruckte die Gäste. Dieter Laible ist zukünftig Ehrenkreishandwerksmeister.

Die Verabschiedung von Dieter Laible als Kreishandwerksmeister und Amtseinführung von Steffen Mohl als sein Nachfolger sei schon deshalb etwas Besonderes, so der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft Ewald Heinzelmann, weil ein solcher Wechsel in der Reutlinger Geschichte sehr selten erfolgt sei. Er stellte fest, dass Dieter Laible der fünfte Kreishandwerksmeister in der Reutlinger Nachkriegsgeschichte war und Steffen Mohl nun der sechste ist.

Schlechtere Rahmenbedingungen

Heinzelmann begrüßte viele Gäste aus der Politik, der Öffentlichkeit und insbesondere auch aus dem Handwerk. Er dankte dem scheidenden Kreishandwerksmeister für die gute Zusammenarbeit. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der sich aufgrund der Ukraine-Krise und der inflationären Entwicklungen die Rahmenbedingungen für das Handwerk deutlich verschlechtert hätten. Die erste Aufgabe des neuen Kreishandwerksmeisters sieht er deshalb darin, die Betriebe bei diesen Veränderungen zu begleiten.

Viel Lob und Anerkennung erwiesen zahlreiche Grußwortredner dem scheidenden Kreishandwerksmeister. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck sieht viele Parallelen zwischen dem Amt eines Kreishandwerksmeisters und dem eines Oberbürgermeisters. Er lobte die gute Zusammenarbeit der Stadt Reutlingen mit dem regionalen Handwerk.

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, stellte eine lange Liste von ehrenamtlichen Tätigkeiten von Dieter Laible im Friseurhandwerk sowie im gesamten regionalen Handwerk vor. In Vertretung von Landrat Dr. Ulrich Fiedler bekundete Gerd Pflumm als Kreisverwaltungsdirektor Dank und Anerkennung des Landkreises.

Die Vorredner nahmen dem früheren stellvertretenden Kreishandwerksmeister Kay Jentz so viel vorweg, dass er sich in seinem Rückblick auf die Amtszeit von Dieter Laible auf einige wenige Punkte beschränkte. Er griff einige besondere Ereignisse heraus. Dazu gehört unter anderem die Übernahme des Hauses der Innungen in der Reutlinger Lindachstraße durch die Kreishandwerkerschaft Reutlingen zum Jahreswechsel. Laible habe wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Gebäude nicht an Investoren verkauft wurde. Laible habe es bestens verstanden, die Kreishandwerkerschaft Reutlingen mit knapp 30 Innungen und zwei Tochtergesellschaften zu führen. Zu Wort kamen auch der scheidende Kreishandwerksmeister Dieter Laible und sein Nachfolger. Laible hob in seinen Worten die große Bedeutung der Messe »Handwerk Energie Zukunft« hervor. Er bedauert, dass coronabedingt eine Fortentwicklung der Messe mit einem besonderen Projekt zur Nachwuchsförderung nicht stattfinden konnte.

Steffen Mohl bedankte sich nochmals für seine Wahl zum Reutlinger Kreishandwerksmeister. Dieter Laible habe ihm große Fußstapfen hinterlassen, die er zwar mit seiner echten Schuhgröße, so Mohl scherzend, gut ausfüllen könnte; es gehe aber darum die Kreishandwerkerschaft Reutlingen, ihre Innungen und Handwerksbetriebe, auf die veränderten Anforderungen auszurichten. (eg)