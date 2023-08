Neue Filiale der Kreissparkasse in Rommelsbach

Die Kreissparkasse hat die Eröffnung einer neuen Filiale in Rommelsbach gefeiert.

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Nach nicht mal einem Jahr Bauzeit hat die neue Filiale der Kreissparkasse im Reisweg 4 in Rommelsbach feierlich eröffnet. Dabei waren Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen, und Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Für das leibliche Wohl sorgte der Sängerkranz Rommelsbach e. V.

Die bisherige Filiale in der Egertstraße war laut Kreissparkasse sehr beengt und nicht mehr zeitgemäß. Am neuen Standort an der Hauptdurchfahrtsstraße konnte auf 839 Quadratmeter Grundstücksfläche neu und wunschgemäß gebaut werden. Architekt war das Büro Hölz aus Reutlingen. Es wurde ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gewerbeeinheit, der Sparkassen-Filiale und vier Wohneinheiten mit Wohnflächen von 110, 100, 56 und 40 Quadratmetern erstellt. Alle vier Vollgeschosse sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Ein Blindleitsystem vereinfacht im Bedarfsfalle den Zugang zur Filiale.

Das Erdgeschoss hat eine Fläche von 180 Quadratmeter. Es bietet Platz für drei Beratungszimmer. Neben dem Kassen- und Empfangsbereich stehen zwei Teambüros sowie eine Kaffeetheke für Kurzberatungen zur Verfügung. Unter der Leitung von Anke Hummel sind sechs Mitarbeitende für Kundinnen und Kunden da. Der SB-Bereich ist mit zwei Geldautomaten, inklusive Einzahlfunktion sowie mit einem Serviceterminal ausgestattet. (pr)