Nachtbusse fahren in Reutlingen wieder

REUTLINGEN. Nach einer längeren Durststrecke können sich Nachtschwärmer in Reutlingen und Umgebung – wie bereits presseöffentlich angekündigt – darüber freuen, dass die Nachtbusse wieder ihren Betrieb aufgenommen haben. Sie sind jetzt freitags auf samstags und samstags auf sonntags, sowie vor Feiertagen, im Verkehrsgebiet der RSV und nach Wannweil unterwegs sein. Fahrgäste können mit Abfahrten um 0.20 Uhr und 1.30 Uhr die Linien N1 bis N9 ab Reutlingen Hauptbahnhof/Listplatz nutzen, um ihren Freizeitradius in den späten Stunden zu erweitern. Die Nachtbusse verkehren dabei auf den aus der Vergangenheit bekannten Linienwegen.

Oberbürgermeister Thomas Keck: »Die Wiederbelebung des öffentlichen Nahverkehrs in den Abendstunden markiert einen wichtigen Schritt für die Mobilität und Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger. Die Nachtbusse haben in den letzten Jahren gefehlt, und wir haben die Stimmen der Bevölkerung gehört, die sich nach einer sicheren und zuverlässigen Beförderungsmöglichkeit sehnen, insbesondere in den späten Abendstunden. Wir haben hart daran gearbeitet, Lösungen zu finden, um diesen Bedarf zu decken, und sind froh darüber, heute verkünden zu können, dass wir dieses Ziel erreicht haben.«

Übrigens: Deutschlandticket und das Jugendticket BW sind in den Nachtbussen gültig. Und wer ab 19 Uhr einen Einzelfahrschein bei der RSV kauft, kann mit diesem ebenfalls mit dem Nachtbus nachhause fahren. (eg/GEA)