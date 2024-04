Mehr Wetterglück am zweiten Tulpensonntag in Gönningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Versöhnlicher Abschluss der Gönninger Tulpenblüte: Am Sonntag konnten die zahlreichen Gäste den zweiten Tulpensonntag auf dem Probefeld der Firma Samen-Fetzer bei deutlich milderen Temperaturen genießen als in der Woche zuvor beim Hauptevent.

Aufgrund der kühlen Temperaturen der vergangenen Wochen hielt die Blüte bis zum Veranstaltungstag an, die Besuchern konnten Deutschlands größte Vielfalt an Tulpen, Narzissen & Co. in ganzer Pracht entdecken: eine zauberhafte Palette an botanischen Schönheiten in den unterschiedlichsten Farben und Formen.

Der zweite Tulpensonntag bot zudem ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie. Neben kompetenter Fachberatung und kulinarischen Köstlichkeiten lockten das Samenhandelsmuseum und die aktuelle Ausstellung Gönninger Kunstschaffender Besucher ins örtliche Rathaus. Bei milden Frühlingstemperaturen nutzten viele die Gelegenheit zu einem ruhigen Spaziergang über den blühenden Tulpenfriedhof.

Auch für Kinder und Jugendliche war Abwechslung geboten: Eine Hüpfburg, die kreative Gestaltung von eigenen Samentüten und Keimgärten und Clownin »Florentine Mozarella« sorgten für leuchtende Kinderaugen.

Laut Veranstalter kamen wieder mehrere Tausend Besucher nach Gönningen. Die Messe sei damit »ein überregional bekannter Höhepunkt des jährlichen Frühlingsprogramms der Stadt Reutlingen«. Dieses Jahr wird ein runder Geburtstag gefeiert: Seit 20 Jahren organisiert der Verein Gönninger Tulpenblüte die Frühlingsveranstaltung. (eg/GEA)