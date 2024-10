Mann aus dem Kreis Reutlingen gewinnt mehrere Millionen Euro im Lotto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Millionenglück in Baden-Württemberg: Ein Tipper aus dem Landkreis Reutlingen hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 4. Oktober, mit fünf Richtigen und einer korrekt vorausgesagten Eurozahl knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen.

Eurozahl fehlte

Der Mann tippte auf die Zahlen 4, 16, 27, 34, 44 sowie die Eurozahl 4 und lag damit goldrichtig. Lediglich die zweite Eurozahl 7 fehlte ihm zum Knacken des noch größeren Jackpots. Doch auch so dürfte die Freude über den Gewinn in Klasse 2 der europäischen Lotterie Eurojackpot riesig sein: Dank der fünf Richtigen und der korrekten Eurozahl räumte der Glückspilz aus dem Landkreis Reutlingen genau 2.498.475,20 Euro ab. In Baden-Württemberg ist dies der sechste Millionengewinn in diesem Jahr.

Im Internet gespielt

Wer hinter dem neuen schwäbischen Millionär steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bekannt, da der Gewinner seinen Tipp online auf lotto-bw.de abgegeben hat.