Kundinnen können selbst zum Gesicht Reutlingens werden

REUTLINGEN. Jede Stadt braucht ein Gesicht. Sie braucht Menschen, die sie gestalten und die sich in ihr begegnen, damit sie lebendig bleibt. Das meinen Silke Brucklacher und Kristina Wilhelm als Inhaberinnen von Wörner Dessous. Am morgigen Samstag, 20. Juli, veranstalten die Damen in ihrem Laden in der Wilhelmstraße 107 deshalb eine Kunstaktion. Im Rahmen der Vernissage zur Ausstellung »Wörner in Pink« mit Arbeiten der Künstlerin Birgit Guzmann Batista haben Besucherinnen die Möglichkeit, sich bei einem Event-Painting selbst malen zu lassen.

Nicht erst seit einer aktuellen Kampagne des Stadtmarketings, die die Stadt weit über die Achalm hinaus als Liebe auf den zweiten Blick ins Gespräch gebracht hat, setzen Brucklacher und Wilhelm auf die gestalterische Kraft des Einzelhandels. Ihre erste Liebe gilt dabei nicht nur Dessous, Bademoden und passgenauen BHs, die es in 110 verschiedenen Größen gibt, sondern vor allem »dem Einzelhandel als Ort der persönlichen Begegnung«. Veranstaltungen gehören darum untrennbar zum Ladenkonzept dazu.

Bewusste Sinnlichkeit und Lebenslust

Die Kunstaktion mit der Malerin Birgit Guzmann Batista, die unter anderem auch die Kunstwerkstatt des Johannes-Kepler-Gymnasiums Reutlingen leitet, präsentiert mit den im Laden und im Schaufenster gezeigten kraftvollen und farbenfrohen Frauenporträts bewusste Sinnlichkeit und Lebenslust. Sie zeigt aber auch die gestalterische Kraft, die Frauen entwickeln können, wenn sie sich ihrer selbst durch und durch bewusst sind. Neben berühmten Frauen wie der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo oder der Schauspielerin Marilyn Monroe sind vor allem auch »Frauen wie Du & Ich« auf den vielschichtigen Gemälden zu sehen, in denen Birgit Guzmann Batista in einem einzigen eingefangenen Moment eine ganze Lebensgeschichte erzählt.

»Genau solche kraftvollen Geschichten und Gesichter braucht auch unsere Stadt«, sind Brucklacher und Wilhelm überzeugt. Die beim Event-Painting entstandenen Porträts sollen darum Teil der Ausstellung werden, die bis zum 12. August zu sehen ist. Natürlich könnten die Porträtierten ihr selbstbewusstes Ich aber auch mit nachhause nehmen.

Die Vernissage mit Einführung in die Arbeiten von Birgit Guzmann Batista und anschließendem Event-Painting beginnt am Samstag, 20. Juli, gegen 15 Uhr in der Wilhelmstraße 107. Der Eintritt ist frei. Zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang. Wer ein Porträt von sich anfertigen lassen möchte, sollte sich vorab unbedingt unter events@woerner-dessous.de anmelden. (pr)