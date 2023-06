Kreissparkasse pflanzt 7.500 Bäume im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. »Für jeden Umstieg auf Online-Banking oder Elektronischen Zugang pflanzen wir einen Baum in der Region.« Das versprach die Kreissparkasse Reutlingen ihren Kundinnen und Kunden von Mai bis Dezember vergangenen Jahres. Und die Aktion kam an: 7 200 Kunden ließen sich in der Zeit vollumfängliches Onlinebanking einrichten oder einen elektronischen Zugang, mit dem verschiedene Online-Services der Sparkasse genutzt werden können.

Erhöht auf eine runde Zahl werden in den nächsten Monaten 7 500 neue Bäume im Landkreis Reutlingen gepflanzt. Da das Setzen der Bäume bis zum Frühjahr warten musste, konnte es jetzt erst losgehen. Den Startschuss zur Pflanzaktion gaben 15 Sparkassen-Azubis. Sie setzten mit Spaten, Muskelkraft und viel Tatendrang die ersten 300 Bäumchen im Zwiefalter Mischwald. Douglasien, Weißbuchen, Eichen, Fichten und andere Gehölze sollen dort in den nächsten rund 100 Jahren zu stattlichen Bäumen heranwachsen.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

»Hintergrund des Ganzen war ja, Papier einzusparen. Jeder Kontoauszug, der nicht gedruckt und vielleicht noch verschickt werden muss, schont die Umwelt und verbessert unseren ökologischen Fußabdruck. An vielen Stellen geht es leider noch nicht ohne Papier. Mit der Aufforstung in der Region wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten«, erklärt Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen.

Unter Anweisung von Forstrevierleiterin Nicole Volk, pflanzten die Mitarbeitenden die Setzlinge korrekt und standortgerecht. On top gab es von der Forstexpertin einen Crashkurs in Sachen Pflanzenkunde. Forstmitarbeitende der Gemeinde unterstützten die Lehrlinge beim Pflanzen und gruben die Löcher für die jungen Bäume.

»Ich finde es toll, dass sich so schnell viele Azubis gefunden haben, um bei der Aktion mitzumachen. Auch wenn die wenigsten vorher schon mal einen Baum gepflanzt haben«, freut sich Torsten Ott, Leiter des Ausbildungsteams bei der Sparkasse, der selbst vor Ort war und mit angepackt hat.

Und Annika Stephan, Auszubildende im ersten Lehrjahr, ergänzt: »Es ist auch schön was machen zu können, das der Natur und unserer Region hilft. In zehn Jahren oder so kann ich hier durch den Wald gehen zu den bis dahin hoffentlich ordentlich gewachsenen Bäumen und sagen: ›Die hab ich gesetzt.‹« (eg)