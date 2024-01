Konzerte: Was in Reutlingen und der Region am Wochenende geboten ist

Anjel Ferry kommt am Montag in den Pappelgarten

REUTLINGEN

Reutlingen

Anjel Ferry. Der Frontmann der Band Dicke Fische interpretiert bekannte Lieder auf seine eigene Art und Weise und erweist sich als alter Partyhase und souveräner Stimmungsmacher. Samstagabend um 19.30 Uhr spielt Ferry im Pappelgarten, um bekannten Stücken einen eigenen Stempel aufzudrücken.

Nicklas Sahl. Nach seinem umjubelten Auftritt als Support-Act für Tina Dico beim Hafen-Sounds-Festival kommt der dänische Singer-Songwriter und Gitarrist auf seiner Solotour zurück nach Reutlingen. Samstagabend um 20 Uhr spielt der junge Däne mit der unglaublichen Stimme im franz.K.

Andy Susemihl. Der in Deutschland aufgewachsene Gitarrist stand mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n'Roses und Deep Purple auf der Bühne und nahm mehr als 20 Alben auf. Am Donnerstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, kommt Susemihl mit Harry Wester (Drums) und Martin Bürger (Bass) in den Pappelgarten.

Jacques Stotzem. Seinen Stil kann man am besten als »melodisches Fingerpicking« beschreiben. Am Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, stellt der belgische Fingerstyle-Gitarrist bereits sein 18. Album mit dem Titel »Histoires sans mots« im Jazzclub in der Mitte vor.

Tübingen

New Organ Trio. Musik, im Grenzbereich von Soul und Jazz, die durch die Spiellaune und Spontanität der drei Protagonisten an der Gitarre, Hammondorgel und Drums geprägt ist. Das erwartet die Besucher am Mittwoch, 31. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.