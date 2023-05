Kinderbetreuung im Kreis Reutlingen boomt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Bundesweit fehlen 378.000 Kinderbetreuungsplätze, meldet das Bundesfamilienministerium auf eine Anfrage der Linken. Regional gibt es Unterschiede. Die aktuelle Kinderbetreuungsquote im Kreis Reutlingen liegt bei den Kindern zwischen drei und unter sechs Jahren laut Regionalatlas der Regionaldatenbank Genesis zum 1. März 2022 bei 91,7 Prozent. Das ist Platz 248 in der Bundesliga der Kinderbetreuung.

Auf Platz 1 liegt unter den 402 ausgewerteten Stadtstaaten, Städten und Landkreisen die Stadt Rostock mit einer Quote von 103,6 Prozent. Eine Quote von über 100 Prozent ist möglich, weil Kinder doppelt gezählt werden, die den Tag über von einer Betreuungsform in eine zweite wechseln. Die niedrigste Quote hat die Stadt Delmenhorst mit 74,6 Prozent.

Die Kinderbetreuungsdaten aus dem Kreis Reutlingen fließen in die Entwicklung auf Bundesebene ein. Danach wurden zuletzt insgesamt 4,013 Millionen (Vorjahr 3,936 Millionen) Kinder im Alter unter 14 Jahren bundesweit in Tageseinrichtungen beziehungsweise von Tageseltern betreut und gefördert. Das sind 77.054 mehr als im Vorjahr, und da die Ministeriums-Daten auf dem Jahr 2021 beruhen, wären es noch 300.000, die fehlen.

Ein Drittel Ausländer

Damit ergibt sich: Kinderbetreuung boomt bundesweit. Im Kreis Reutlingen waren in der Summe zuletzt 12.752 Jungs und Mädchen im Alter von bis zu 14 Jahren tagsüber in einer Krippe, einem Hort, einer Kita oder bei einer Tagesmutter untergebracht (ohne Doppelzählungen), davon hatten 32,2 Prozent oder 4.111 ausländische Wurzeln.

Im Jahr davor meldeten die Einrichtungen im Kreis Reutlingen 12.230 betreute Kinder (darunter 32,0 Prozent oder 3.916 Kinder mit ausländischen Wurzeln). 2020 waren es 12.202, und 2019 lag die Zahl bei 11.739 betreuten Kindern. Deutschlandweit gilt, dass immer mehr Kinder im Alter bis zu 14 Jahren fremdbetreut werden. Die Gesamtzahl aller betreuten Kinder bis 14 Jahre stieg, die Jüngsten mit eingerechnet, um etwas über 77.000 auf rund 4,013 Millionen Kinder. Davon leben 490.759 in Baden-Württemberg.

Zwei Angebote für die Kinderbetreuung stehen zur Auswahl: Tagesmutter oder Kita. Klarer Favorit ist bei den Eltern landauf, landab der Kita-Platz. Im Kreis Reutlingen registrierten die Statistiker über alle Altersgruppen hinweg insgesamt 11.823 betreute Kinder in Tageseinrichtungen und 1.088 (teilweise ergänzend) durch Tageseltern betreute Buben und Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Kita-Kinderzahl um 545, die der Tagesmütter-Kinder sank um 30.

Bei der Nachfrage nach Plätzen für die Jüngsten sieht es so aus: Im Kreis Reutlingen besuchten zum Stichtag 1.876 Kleinkinder unter drei Jahren einen Kindergarten oder eine Kita, weitere 736 waren (eventuell auch zusätzlich) bei einer Tagesmutter. Unterm Strich gab es 2.605 betreute Kleinkinder. Das sind 179 mehr als im Vorjahr.

Die Drei- bis Sechsjährigen, also die Kinder im klassischen Kindergartenalter, bilden bundesweit mit mehr als 2,2 Millionen Kindern die stärkste Gruppe der »Fremdbetreuten«.

Tagesmutter oder Kita

Im Kreis Reutlingen besuchten aus dieser Altersgruppe 8.175 Buben und Mädchen Kindergärten beziehungsweise Kitas, weitere 165 waren (eventuell auch zusätzlich) bei Tageseltern untergebracht. Bei den Kindern von sechs bis 14 Jahren sind 1.772 in Einrichtungen in Betreuung und 187 in Tagespflege (Vorjahr: 1.624/204).

Die Mittagsverpflegung kommt im Kreis Reutlingen bei 6 448 Kindern oder 50,56 Prozent aller betreuten Kinder auf den Tisch. Gemeinsames Mittagessen mit den Eltern oder einem Elternteil ist bei den betreuten Kindern wochentags eher die Ausnahme. (GEA)