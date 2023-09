Interkulturelle Woche in Reutlingen startet am 21. September

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter dem Motto »Neue Räume« steht die 33. Interkulturelle Woche (IKW) in Reutlingen, die von Donnerstag, 21. September, bis zum 13. Oktober, dauert. Mit dem bundesweiten Leitspruch will sie eine bunte Vielfalt von »Räumen« eröffnen.

Sie knüpft inhaltlich an die Themen der letzten Jahre an – und lädt ein zur vorbehaltlosen Auseinandersetzung und zu zahlreichen Begegnungen mit und in den vielfältigen, kritischen und herausfordernden Themen-»Räumen« einer offenen, vielfältigen Gesellschaft.

Die Gäste und Teilnehmenden erwartet ein Programm mit fast 30 Angeboten: Veranstaltungen zu Themen aus Politik und Gesellschaft, Kultur, Information, Beratung, Sport, Religion und zu Begegnungen aller Art. Die Woche bietet die Möglichkeit, sich für Menschenrechte und Menschlichkeit und damit gegen Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile einzusetzen. Sie soll aber auch Akzente vor Ort setzen, Initiativen stärken und Perspektiven für die Entwicklung der Stadtgesellschaft und in unserer Region eröffnen.

Zentrale Veranstaltung der Interkulturellen Woche ist eine Feier am Samstag, 30. September, von 12 bis 16 Uhr in der Spendhausstraße, im Garten des Heimatmuseums und im Heimatmuseum, vor der Stadtbibliothek und dem Kunstmuseum. Nach der Begrüßung durch Clemens Dietz (Programm-AG der IKW) und dem Grußwort von Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck wird es Freiräume und Begegnungsräume geben, werden Kreativräume, Schutzräume und Lernräume eröffnet, außerdem Angebote für Kinder.

Die Musikgruppe »Safnama« spielt westafrikanische Rhythmen und Gesänge, die türkische Gruppe »Müzik Gruppe Dost Uskadar« singt und spielt traditionelle Lieder und Tanzmelodien und migrantische Organisationen stellen sich vor.

Die gesamte 33. IKW bietet ein buntes Spektrum von Veranstaltungen, Vorträgen und Workshops, Musik, Film und Theater, Sport, Bildung und Gottesdienst, was den Blick auf unterschiedliche Herausforderungen und Themen im Zusammenhang von Migration, Verständigung und Offenheit und das gemeinsame Zusammenleben von verschiedenen Lebenswirklichkeiten, Generationen, Kulturen und Religionen lenken soll. Dazu werden wieder zahlreiche Organisationen, Initiativen, Vereine und Einrichtungen einen Beitrag leisten. Weitere Veranstaltungen und Ausstellungen laden auch über den Aktionszeitraum hinaus zur interkulturellen und interreligiösen Begegnung ein.

Am bundesweiten »Tag des Flüchtlings«, am Freitag, 29. September, wird um 19 Uhr in der Citykirche am Nikolaiplatz ein Gottesdienst zum Thema »Neue Räume – Zuflucht suchen und finden« gefeiert. Zum »Tag der offenen Moschee« am Feiertag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober, laden die Reutlinger islamischen Religionsgemeinschaften in ihre Moscheen zum Kennenlernen, zu Gesprächen und zur Begegnung ein.

Weitere Veranstaltungen sind in einem Programmheft aufgeführt. Es kann über die Internetseiten der Veranstalter und des Katholischen Dekanats Reutlingen-Zwiefalten heruntergeladen werden und liegt außerdem in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen und Stellen, Kirchen und Organisationen aus. Auch kann es bei der Dekanatsgeschäftsstelle des Katholischen Dekanats Reutlingen-Zwiefalten telefonisch angefordert werden. (eg)

07121 144840