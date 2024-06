In Rommelsbach ändert sich nur wenig

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Fast alles beim Alten in Rommelsbach nach der Kommunalwahl. Nach einigen Wechseln im Jahr 2019 wurden dieses Mal fast alle amtierenden Bezirksgemeinderäte wiedergewählt. Einzige Ausnahme ist Peter Gagg, der auf der Liste Rommelsbach aktiv angetreten ist. Die hat einen Sitz an die Wählervereinigung (WV) Rommelsbach verloren, die künftig mit fünf Sitzen im Gremium vertreten sein wird. Aus den Reihen der WV stammen auch die beiden Newcomer am Ratstisch, Markus Raiser und Marc Maier. Nicht mehr angetreten ist Peter Meinhardt.

Die Liste Rommelsbach aktiv sitzt künftig mit drei Vertretern im Bezirksgemeinderat, ebenso wie die CDU, für die sich nichts ändert - sowohl die Sitzanzahl als auch die Räte bleiben bei den Christdemokraten identisch.

Markus Kern (WV) ist erneut Stimmenkönig, konnte sein Ergebnis von 2019 (1.755 Stimmen) sogar deutlich verbessern auf 2.295. Ihm folgt Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser von der CDU, die 1.910 Stimmen erhalten hat. Erfreulich: Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, von 50,4 auf nun 55,6 Prozent.

Gewählt wurden: Wählervereinigung Rommelsbach: Markus Kern (2.295), Markus Raiser (1.755), Ricarda Rödler (1.378), Marc Maier (779), Martin Bernhard Lindemann (745),

Rommelsbach aktiv: Georg Leitenberger (1.382), Andrea Löffler (1.176), Frank Wagner (966).

CDU: Gabriele Gaiser (1.910), Andreas Sulz (1.449), Reiner Linsenholz (932). (awe)