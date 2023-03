In Reutlingen und der Region gehen die Lichter aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr, setzen Menschen, Städte, Gemeinden und Unternehmen auf der ganzen Welt ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Denn dann findet die Earth Hour statt. Die Earth Hour ist eine regelmäßig stattfindende, große Klima- und Umweltschutzaktion, die der WWF ins Leben gerufen hat. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Einmal im Jahr schalten Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus.

Nach großer Beteiligung in den vergangenen Jahren machen auch dieses Jahr wieder viele Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen mit. Bad Urach, Engstingen, Hohenstein, Hülben, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Pliezhausen, Reutlingen, Walddorfhäslach und Wannweil sind dabei. Dort, wo nicht ohnehin schon die Beleuchtung wegen der Energiekrise ausgeschaltet ist, werden weitere öffentliche Gebäude und Plätze in Dunkelheit gehüllt.

»Jeder Schritt zählt«

Mit der erneuten Teilnahme an der Earth Hour unterstreicht auch der Landkreis sein langjähriges Klimaschutz-Engagement. Landrat Dr. Fiedler betont: »Die aktuellen Krisen zeigen einmal mehr, wie dringlich jede Maßnahme um Energie einzusparen, benötigt wird. Jeder Schritt zählt«.

Deshalb ruft das Landratsamt auch Privatleute auf, mitzumachen: Jede und jeder könne sich am Samstag um 20.30 Uhr mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. »Nutzen Sie die Stunde Dunkelheit für ein ›Dinner in the Dark‹, eine Nachtwanderung oder um einfach mal zur Ruhe zu kommen«, so der Tipp der Behörde. Weitere Informationen zur Earth Hour und zum Thema Klimaschutz gibt es online. (eg)

www.wwf.de/earth-hour