In der Reutlinger Stadtbibliothek gibt es jetzt kostenloses Trinkwasser

REUTLINGEN. In der Stadtbibliothek Reutlingen können ab sofort Wasserflaschen kostenlos gefüllt werden. Das neue Angebot ist durch eine großzügige Finanzierung des Jugendgemeinderats Reutlingen möglich. In dieser Woche wurde der Wasserspender mit gefiltertem, gekühltem und gesprudeltem Wasser von Darian Ribic, Helena Gessert (beide JGR) und Beate Meinck (Stadtbibliothek Reutlingen) in Betrieb genommen. Bibliotheksleitung Beate Meinck dankt dem Jugendgemeinderat und freut sich: »Das ist eine tolle Aktion.«

Vorschlag der Jugend

Bereits im Herbst 2023 kam der Jugendgemeinderat mit dem Vorschlag auf die Stadtbibliothek zu, einen Wasserspender für alle Besucherinnen und Besucher aufzustellen. Der Wasserspender und -sprudler soll die Stadtbibliothek als sozialen Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen noch attraktiver machen. Bisher gab es kein solches Angebot.

Wichtig war dem Jugendgemeinderat auch der Umweltaspekt: Eine Wasser-Füllstation ist eine gute Alternative zu vielen Getränken in Plastikflaschen oder Dosen – und eine gesunde noch dazu. »Viele von uns Jugendlichen nutzen die Bibliothek zum Lernen. Wassertrinken hilft, sich besser zu konzentrieren«, sagt Darian Ribic.

Täglich halten sich viele Besucherinnen und Besucher längere Zeit in der Stadtbibliothek auf. Dabei kann man durstig werden. Für eine Essens- und Trinkpause gibt es im Erdgeschoss den Picknick-Bereich im Schaufenster. In den Stockwerken und an den Arbeitsplätzen ist nur Wasser in verschlossenen Flaschen möglich. Diese können jetzt im Picknick-Bereich gefüllt und mit an den Platz genommen werden. Das Angebot ist kostenlos und steht ab sofort allen zur Verfügung. (eg)