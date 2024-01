Im Reutlinger Entsorgungskalender für 2024 stehen falsche Abfuhrtermine

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Entsorgungskalender 2024 der Stadt Reutlingen wurden von der Firma Remondis falsche Leerungstermine für gelbe Tonnen und gelbe Säcke übernommen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Betroffen sind folgende Abfuhrbezirke: Altstadt (1B), Georgenberg/Ringelbach (3B), Burgholz/Achalmgebiet (4), Storlach/Voller Brunnen (6), In Laisen (7), Römerschanze/Kirchsteig (8), Betzingen Süd (12), Betzingen Nord/Gmindersdorf (13), Degerschlacht (14), Rommelsbach (15), Sickenhausen (22), Hohbuch/Schafstall (24), Industriegebiet West (25).

Abholung in geraden Kalenderwochen

In diesen Bezirken werden die Verpackungsabfälle immer in den geraden Kalenderwochen eingesammelt. Im Entsorgungskalender sind allerdings fälschlicherweise Abholtermine in den ungeraden Wochen angegeben.

Betroffene Haushalte werden daher gebeten, ihre Tonnen oder Säcke erst eine Woche später als im Entsorgungskalender angegeben herauszustellen. Achtung: Feiertagsbedingt verschieben sich die Abholtage in der Woche ab dem 8. Januar 2024 gegenüber dem sonst üblichen Wochentag um einen Tag nach hinten.

Korrekte Termine werden verteilt

Haushalte mit gelben Tonnen, die eine Leerungsabfuhr aufgrund des Fehlers verpasst haben, können am folgenden Abfuhrtag neben der Tonne ausnahmsweise auch gelbe oder andere transparente Säcke herausstellen. Diese können in Reutlingen bei der Firma Remondis (Täleswiesenstraße 4) oder den TBR (Am Heilbrunnen 107) abgeholt werden.

Die Firma Remondis wird bis Mitte Januar die korrekten Entsorgungstermine der gelben Tonnen und der gelben Säcke für das Jahr 2024 an alle betroffenen Haushalte verteilen. (GEA)