Hochschule Reutlingen startet mit 1.100 Erstis ins neue Semester

Los ging es an der Hochschule für die Erstsemester-Studenten mit dem Markt der Möglichkeiten in der Aula. FOTO: HOCHSCHULE

REUTLINGEN. An der Hochschule Reutlingen sind 1.100 Erstsemester-Studierende in das Wintersemester 2024/25 gestartet. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um circa 14 Prozent an.

Über die steigenden Immatrikulationszahlen freut sich Hochschulpräsident Professor Dr. Hendrik Brumme: »Wir haben in den letzten Jahren sehr hart daran gearbeitet, die Hochschule Reutlingen fit für die Zukunft zu machen. Unter den zahlreichen Maßnahmen sind neue Studienprogramme an allen Fakultäten, der Ausbau der Digitalisierung, um deutlich agiler zu werden, sowie ein neu aufgestelltes Marketing, das die jungen Menschen in den Fokus rückt.« Es freue ihn sehr, dass diese Arbeit jetzt Früchte trägt und es einen positiven Trend bei der Entwicklung der Bewerbungs- und Immatrikulationszahlen gibt.

In den Fakultäten Life Sciences, Informatik, Technik sowie Texoversum Fakultät Textil wurden die »Erstis« begrüßt. Die ESB Business School startete in einigen Studiengängen traditionell zwei Wochen früher mit ihrem Lehrbetrieb und begrüßte bereits Mitte September Studenten aus aller Welt.

Infos rund um die Hochschule

Beim sogenannten Markt der Möglichkeiten in der Aula der Hochschule konnten sich die Studenten über die zahlreichen zentralen Services informieren. Darunter unter anderem das Lernzentrum, der Hochschulsport sowie das Reutlingen International Office. Auch das Studierendenparlament verteilte gut gefüllte »Ersti-Taschen«. Im Anschluss ging es mit den Programmen in den Fakultäten weiter.

Der Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung, Professor Dr. Arjan Kozica, begrüßte die neuen Studenten mit ermutigenden Worten: »Der Übergang zwischen Schule und Studium kann herausfordernd sein, doch Sie sind damit nicht allein. Die Hochschule bietet Ihnen vielfältige Unterstützungsangebote. Ich kann daher nur empfehlen, sich möglichst frühzeitig einzubringen und sich mit anderen zu vernetzen – dann fällt einem das Studieren nicht nur leichter, sondern macht auch mehr Spaß.«

443 Studierende nehmen an Vorbereitungswoche teil

Bereits in den Semesterferien war auf dem Reutlinger Campus einiges los. Drei Wochen vor offiziellem Semesterstart fanden wieder die staRT-Wochen statt. Insgesamt 443 Studierende nahmen die Angebote an und besuchten zahlreiche vorbereitende Veranstaltungen und Grundlagenkurse in Mathematik, Physik, Informatik und Chemie. Die Angebote erleichtern den Start ins Studium und die Studierenden knüpfen bereits erste Kontakte untereinander. An den fünf Fakultäten der Hochschule sind derzeit 159 Professorinnen und Professoren tätig. Ab dem Sommersemester 2025 erweitert sie mit der neuen Fakultät NXT Nachhaltigkeit und Technologie ihr Bildungsangebot. In den Rankings erzielt die Hochschule Reutlingen in den Bereichen Lehre, Forschung, Internationalität sowie bei den Gründungen regelmäßig Spitzenergebnisse. (eg)