Heute vor 25 Jahren in Reutlingen: Einzelhändler im Glück

REUTLINGEN. Wir schreiben den 1. August 2000. Obwohl die Feuerwehr schwer auf Zack ist, berichtet der GEA davon, dass eine Wohnung in der Karl-straße 36/1 völlig ausbrennt, die Einsatzkräfte jedoch noch Schlimmeres verhindern können: ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohneinheiten. Derweil in der Moltkestraße Festtagsstimmung herrscht. Hier wird das 40-jährige Bestehen des Waldorf-Kindergartens gefeiert. Und außerdem überreicht das Reutlinger Spendenparlament seinen allerersten Scheck. 1.500 D-Mark sind’s, die dem Mittagstisch der Hermann-Kurz-Schule zugutekommen, weil andernfalls »viele Kinder über Mittag unversorgt« blieben.

Bemerkenswert an diesem 1. August darüber hinaus: »Reutlingen rappelvoll – Einzelhändler im Glück« titelt die GEA Lokalredaktion mit Blick auf den beginnenden Sommerschlussverkauf (SSV).

»(…) Einen weitaus besseren Start als Formel-1-Star Michael Schumacher am Sonntag beim Großen Preis von Deutschland erwischten gestern die Reutlinger Einzelhändler: Am ersten Tag des Sommerschlussverkaufs ging gleich mächtig die Post ab. Sieger waren am Ende alle – sowohl die Händler, die sich über rappelvolle Läden freuen durften, als auch die Kunden. Denn Preisnachlässe bis zu 70 Prozent waren keine Seltenheit (…) Da gab es Tops für 4,95 Mark, Blusen für 10 Mark, Herrenhemden für 19,95 Mark. Und der Modehit dieses Sommers, dreiviertel lange Hosen, waren überall mindestens um die Hälfte billiger zu haben.«

Ursächlich für den kollektiven Kaufrausch dürfte laut Einzelhandel die glückliche Fügung gewesen sein, dass "sich der Sommer zurückgemeldet hat. "Positiv bemerkbar machte sich aber auch der Ferienanfang. Viele Reutlinger sind noch gar nicht abgeschwirrt in ferne Gefilde, haben folglich noch die notwendige Zeit und Muße, um zu schlendern, zu gucken und zuzuschlagen bei dem einen oder anderen Schnäppchen. Viele nutzten gestern die Gelegenheit, sich noch mit günstigen Utensilien für den Urlaub einzudecken. Das machte sich denn auch in den Sportgeschäften bemerkbar – vor allem bei Badeklamotten." (GEA)