Heißes Fest in Rommelsbach mit vielen Abkühlungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Dorffest in Rommelsbach: Nach vier Jahren durften die Rommelsbacher endlich wieder in ihrer Ortsmitte zusammenkommen, um gemeinsam Essen und Trinken zu genießen, den zahlreichen Aufführungen auf der Bühne zu lauschen und sie zu beobachten sowie gemeinsam Spaß zu haben. »Das Wichtigste aber ist die Begegnung«, betonte Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser am Sonntagnachmittag. Ausdauernd hielt sie die Stellung am Ess-Stand, zwischen brodelndem Fett und heißen Würstchen.

Und das bei sommerlich-heißen Temperaturen von rund 32 Grad – dem Ansturm auf den Platz bei der Bücherei tat das keinen Abbruch. »Am Samstagabend waren die Temperaturen noch sehr angenehm«, so Gaiser. Die Rommelsbacherinnen und Rommelsbacher nahmen aber auch am Sonntag bei mehr als 30 Grad die Gelegenheit zur Begegnung liebend gerne wahr.

Die Mädchen und Jungen der Grundschule begeisterten mit Gesang. Foto: Norbert Leister Die Mädchen und Jungen der Grundschule begeisterten mit Gesang. Foto: Norbert Leister

»Das Wichtigste aber ist die Begegnung«

Die Erklärung sei einfach – sehr lange hatten sie auf solch eine Feier warten müssen. »Das Fest ist alle zwei Jahre, 2019 war das letzte, dann kam Corona und jetzt freuen sich vor allem auch die Vereine, dass sie ihre Kassen wieder ein wenig füllen können«, betonte Gabriele Gaiser. Am Samstagabend hatte die Ortsvorsteherin das Fest auf der Bühne zusammen mit Thomas Keck eröffnet. Reutlingens Oberbürgermeister hatte nicht nur das obligatorische Fass angestochen, er hatte auch erwähnt, welche Investitionen nun in Rommelsbach anstehen: ein Mensa-Anbau an die Grundschule und ein neuer Kindergarten im Wohngebiet Wittum I. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt Reutlingen »können wir uns wahrlich nicht beklagen«, sagte Gabriele Gaiser.

Nach dem Fassanstich am Samstagabend folgte eine große gesellige Runde in den drei Zelten auf dem Platz hinter der Bücherei. Der Musikverein Betzingen spielte auf und sorgte für beste Stimmung. (GEA)